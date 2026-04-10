Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Откуда в этом сезоне в Латвии столько жаб? 1 436

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Многие жители Латгалии рассказывают в соцсетях о том, что на проселочных дорогах появилось много жаб. Чем можно объяснить такое нашествие?

  • Это весенняя миграция земноводных. Она происходит каждый год, начинается примерно в конце марта – начале апреля. Жабы переселяются к водоемам для размножения: в воде они откладывают икру, из которой появляются головастики, - ответила на журналистский запрос эколог Виктория Пуке.

  • После откладывания икры жабы покидают водоемы и расселяются по суше, возвращаясь в привычные места обитания.

Всего в наших краях обитает 3 вида жаб: серая, или обыкновенная, зеленая жаба (наиболее распространена), а также камышовая (встречается весьма редко).

#Латвия #экология #природа #Латгалия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео