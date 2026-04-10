Многие жители Латгалии рассказывают в соцсетях о том, что на проселочных дорогах появилось много жаб. Чем можно объяснить такое нашествие?
Это весенняя миграция земноводных. Она происходит каждый год, начинается примерно в конце марта – начале апреля. Жабы переселяются к водоемам для размножения: в воде они откладывают икру, из которой появляются головастики, - ответила на журналистский запрос эколог Виктория Пуке.
После откладывания икры жабы покидают водоемы и расселяются по суше, возвращаясь в привычные места обитания.
Всего в наших краях обитает 3 вида жаб: серая, или обыкновенная, зеленая жаба (наиболее распространена), а также камышовая (встречается весьма редко).
Оставить комментарий(1)