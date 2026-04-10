В Российской Империи 110 лет назад были церковно-приходские школы, реальные училища, гимназии – а с приходом к власти большевиков их все слили в ЕТШ, «единую трудовую школу». В Латвийской Республике еще 10 лет назад дети ходили в школы с преподаванием на 7 языках – ныне же все учатся исключительно на государственном, и именуется это тоже… «vienota skola».

Народ за партами – единый!

Но верить на слово педагогам у нас не будут. Потому Государственная служба контроля качества образования получила от Кабинета Министров денюжку по статье «Средства на непредвиденные расходы» (как, никто из властей разве не слыхал про лингвистические новации в школах?), и прошлась по 110 учебным заведениям (40 из них – детсады) высматривать, как идет мероприятие.

Ибо: «Введение единого школьного подхода - стратегически важная реформа политики образования, направленная на укрепление единого образовательного пространства, обеспечение использования латышского языка как государственного на всех уровнях образования, а также укрепление сплоченности общества и внутренней безопасности».

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое Единство») представила правительству в марте отчет о том, как же проходила пресловутая реформа:

«Установлено, что переход на обучение на латышском языке в целом осуществляется правомерно и с постепенным прогрессом: примерно в двух третях учебных заведений переход идет в соответствии с поставленными целями, а около трети учебных заведений нуждаются в улучшениях. Для ее обеспечения в большинстве учебных заведений были привлечены помощники педагогов, учителя-логопеды и учителя групп продленного дня, деятельность которых в целом оценивается положительно». Проведенные опросы педагогов, родителей и обучающихся показали, что более 70% респондентов считают свои знания латышского языка улучшенными, часть — существенно улучшившимися.

При оценке качества деятельности учебных заведений, 30,7% учреждений получили оценку «очень хорошо», 55,7% — «хорошо», а 13,6% — «надо совершенствовать». Оценки «выдающиеся» и «недостаточные» - выявлены не были.

Анализируя результаты опросов – средняя оценка во всех опрошенных учебных заведениях превышает 4 балла по 5-балльной шкале. Выше всего оценивается «целеустремленность перехода на единую школу с точно сформулированным достижимым результатом» (в среднем 4,3 балла), его «эффективность и демократичность» (4,2 балла), а также то, что «происходит активное и осмысленное участие людей» (4,2 балла). Немного ниже, но по-прежнему высока, оценка зафиксирована на «ресурсное обеспечение» (4,1 балла).

Чего не хватает для идеала

Проверяющие инстанции увидели у опрашиваемых самое горячее желание способствовать: 95% педагогов «указали, что переход на единую школу есть один из главных приоритетов в их рабочем плане, что подтверждает широкую институционную решимость».

Присутствует, конечно, и ряд пожеланий:

«1) латышская среда в учреждении образования, когда имеется достаточно большое количество педагогов и обучаемых лиц, родным языком которых является латышский язык;

качество управления переменами/профессионализм руководителя учреждения – способность компетентно принимать решения, организовывать работу и привлекать других к достижению общих целей; готовность родителей оказывать поддержку и реальную поддержку детям путем увеличения использования латышского языка вне учебных часов, в том числе занятия в сфере образования по интересам, спортивных, музыкальных, художественных школах на латышском языке; умение педагогов работать в лингвистически неоднородной среде. (Последним термином у нас теперь именуются русскоязычные дети – прим. Н.К.) дополнительная поддержка обучаемых лиц, которую в случае необходимости оказывают помощники педагогов, учителя-логопеды и учителя, работающие в группах продленного дня».

И без перевода поймете

Итак, у нас теперь vienota skola. Но зачем же тогда вот такой пассаж в отчете:

«В то же время констатируется, что с 2024/2025 учебного года… все большее число обучающихся из бывших учебных заведений нацменьшинств продолжают обучение в учебных заведениях латышского языка обучения».

Довольно многозначительный тезис, однако, не получает развития. Как это понимать, хорошо или плохо? Впрочем, мой младший сын еще в далекие билингвальные времена дружил с мальчиком, который из «русской» школы перешел в элитарную 1-ю гимназию, и все прошло нормально.

А вот как инспекторы оценили сам образовательный процесс: «По-прежнему доминирует фронтальный и педагого-центричный метод обучения, что ограничивает активное использование обучаемыми латышского языка». «Существенным вызовом является полагание педагогов на перевод как первичную стратегию поддержки, что не соответствует современным подходам к изучению второго языка».

«Также важен вывод службы о том, что понятие «латышская среда» в учебных заведениях понимается и реализуется очень по-разному. Латышская среда включает в себя не только уроки языков обучения, но и повседневную практику общения между обучающимися, профессиональную коммуникацию педагогов, цифровую среду и сотрудничество с родителями».

Разговорчики в строю!

И не скажешь ведь, что денег мало давали – на прошлый учебный год только «единая школа» стоила бюджету 3 369 814,00 EUR. Занятно, что освоить удалось лишь 60-70%, что связано с многочисленными вакансиями педагогов. Профессиональных логопедов недостает в 40% школ, специальных педагогов – в 41,5%, помощников педагогов – в 26%.

Да еще в дефиците то, что и за деньги не купишь:

«Наиболее распространенными вызовами являются: (I) взаимное общение обучаемых лиц на других языках вне учебных часов; (II) профессиональное общение педагогов и вспомогательного персонала, в т.ч. помощников педагогов, учителей-логопедов и учителей групп продленного дня, не всегда происходит только на латышском языке; (III) ограничено присутствие латышского языка в цифровой среде и в неформальной активности».

Ваш же автор с удовольствием вспоминает, как был, на высоком идейно-художественном уровне, проведен выпускной в 12-м классе у сына. Tikai latviski! Ну, а когда молодежь и родители добрались уж до арендованного в Юрмале 5-звездочного отеля, то - пошла гулять губерния, с песнями популярной эстрады сопредельной страны, и даже некоторыми признаками купечества. Но в целом - праздновали свободные люди, которые теперь ничего не должны общеобразовательной системе. .