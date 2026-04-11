В социальных сетях развернулась активная дискуссия среди активистов о двухуровневых велопарковках, появившихся в отдельных местах Риги. Велосипедисты указывают, что они "ни на что не годятся", поскольку к конструкции невозможно удобно пристегнуть раму — только колесо, а это не является достаточной защитой от кражи. Также отмечается отсутствие указаний о том, как правильно пользоваться вторым уровнем. Дополнительно высказываются опасения, что зимой с велосипедов, размещённых на верхнем уровне, вниз будет стекать смесь соли, снега, грязи и масла, покрывая нижние велосипеды.

Другие пользователи соцсетей недоумевают, почему нельзя было построить одноуровневые парковки, например, под близлежащими транспортными эстакадами, чтобы не пришлось возводить крышу, но при этом велосипеды всё равно были бы защищены от осадков. Также высказываются сомнения, действительно ли столь вместительные велопарковки на железнодорожных станциях вообще необходимы, ведь пассажиры могут брать велосипеды с собой в поезд. Критики задаются вопросом, проводились ли консультации с организациями, представляющими интересы велосипедистов, перед установкой таких парковок.

Как пояснили агентству LETA в Рижской думе, двухуровневые велопарковки были закуплены в рамках проектов по созданию пунктов мобильности, а конкретного поставщика выбрал подрядчик строительных работ.

Стоимость в разных объектах различается, однако одна велопарковка с крышей в среднем обходится чуть более чем в 30 000 евро. В настоящее время такие парковки установлены в десяти пунктах мобильности.

В самоуправлении отмечают, что цель пунктов мобильности — сделать повседневное передвижение удобнее и побудить жителей чаще выбирать общественный транспорт и велосипед. Опыт других городов показывает, что удобная и продуманная инфраструктура, особенно возможность комфортно сочетать велосипед с общественным транспортом, влияет на выбор людей. Это означает меньше поездок на личных автомобилях, меньше пробок, а также более чистую и тихую городскую среду.

В думе также сообщили, что в ходе реализации проектов устанавливаются различные виды велопарковок, в том числе одноуровневые. В местах, где это технически возможно и где в будущем ожидается большее число велосипедистов, выбираются двухуровневые решения, чтобы обеспечить большую вместимость.

При планировании пунктов мобильности ищется баланс между удобством, безопасностью и доступным пространством, утверждают в самоуправлении. Велопарковки по возможности создаются по единому принципу, чтобы жителям было легко их распознавать и удобно использовать по всему городу.

В самоуправлении признают, что в отдельных местах более простые решения могут быть уместны, однако в пунктах мобильности важно обеспечить достаточное количество мест и упорядоченную среду.

Чтобы жителям было удобнее пользоваться велопарковками в пунктах мобильности, планируется разместить простые и понятные инструкции по их использованию. Это особенно касается двухуровневых парковок, которые являются новым решением для Риги и поначалу могут потребовать некоторого привыкания.

В велопарковках также планируются дополнительные улучшения, в том числе внедрение элементов, позволяющих удобнее и безопаснее фиксировать раму велосипеда.