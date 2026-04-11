Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В конце прошлого года больше всего детей с инвалидностью были 17-летними

Наша Латвия
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В конце прошлого года больше всего детей с инвалидностью были 17-летними
ФОТО: pixabay

В конце прошлого года больше всего детей с инвалидностью были в возрасте 17 лет, свидетельствует информация Министерства благосостояния, сообщает LETA.

В Латвии на конец 2025 года в общей сложности было 10 005 детей с инвалидностью. Больше всего — 764 — были 17-летними. Ещё 722 ребёнка были девятилетними, а 703 — десятилетними.

Всего у 4542 детей инвалидность была установлена в связи с психическими и поведенческими нарушениями, у 458 — с нарушениями слуха, у 238 — с нарушениями зрения, и ещё у 238 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В конце прошлого года в Латвии также было 4495 детей, у которых инвалидность была установлена по другим причинам или вид нарушений не был указан.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео