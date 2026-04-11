В конце прошлого года больше всего детей с инвалидностью были в возрасте 17 лет, свидетельствует информация Министерства благосостояния, сообщает LETA.

В Латвии на конец 2025 года в общей сложности было 10 005 детей с инвалидностью. Больше всего — 764 — были 17-летними. Ещё 722 ребёнка были девятилетними, а 703 — десятилетними.

Всего у 4542 детей инвалидность была установлена в связи с психическими и поведенческими нарушениями, у 458 — с нарушениями слуха, у 238 — с нарушениями зрения, и ещё у 238 — с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В конце прошлого года в Латвии также было 4495 детей, у которых инвалидность была установлена по другим причинам или вид нарушений не был указан.