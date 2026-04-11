В этом году в Латвии произошло редкое событие — в зоопарках родились два верблюжонка. Эксперты отмечают, что это особый случай, так как размножение этих животных в неволе происходит нечасто.

В середине марта в Рижском зоопарке родилась самка верблюда, а совсем недавно — незадолго до Пасхи — в зоопарке в Нице появился на свет еще один верблюжонок, который является особенно редким, так как он белого цвета. Новым детенышем уже заинтересовались и другие зоопарки, сообщает TV Kurzeme.

Белый верблюжонок появился на свет в зоопарке «Atomi» и сейчас ему уже две недели.

Руководитель зоопарка «Atomi» Светлана Пашковская рассказала:

"В Вербное воскресенье мы утром пришли в вольер посмотреть, а нас там уже ждал маленький белый мальчик — верблюжонок. Это настоящее чудо для нашего зоопарка, мы долго его ждали. Отцу Марко шесть лет, матери пять лет".

Первые часы жизни и материнское молоко имеют решающее значение для выживания верблюжонка, поэтому владельцы обратились за советом к специалистам. Дополнительное беспокойство вызывало и то, что это уже второй детеныш в этой семье — первый погиб вскоре после рождения.

Светлана Пашковская добавила:

"Нам пришлось сцеживать молоко, что не так просто, потому что животное большое, сопротивляется, конечно, стресс и защищает малыша, но все удалось. На второй день мы пришли и увидели, что мама уже кормит".

Взрослым верблюдам не требуется особо разнообразное питание. В естественных условиях они приспособлены к суровой пустынной среде. В других условиях они питаются сеном, также важны минеральные вещества. В Латвии зарегистрированы всего четыре одногорбых и 20 двугорбых верблюдов, поэтому рождение верблюжонка — редкое событие. Однако этот год особенный, так как и в Рижском национальном зоопарке в этом году родилась самка верблюда.

Представитель Рижского национального зоопарка Марис Лиелкалнс отметил: "Можно сказать, что в этом году в каком-то смысле год верблюдов. У вас тоже родился верблюжонок, и два верблюда за один год — это уже довольно много. Период беременности у верблюдов очень долгий — 13–15 месяцев, каждый год это не происходит, примерно раз в два года".

Светлая, необычная окраска детеныша также не случайна.

Марис Лиелкалнс пояснил: "У многих видов детеныши немного отличаются от взрослых, потому что, когда они подрастают, чтобы не возникало конфликтов с отцами — если детеныш такого же вида и это самец, отец может воспринять его как конкурента и начать прогонять".

Примерно через год молодой верблюжонок отправится жить в другое место. Интерес к нему уже проявили другие зоопарки.