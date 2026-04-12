Почему криптовалютой активнее других интересуются жители Латвии? Здесь мы даже обогнали Эстонию

Дата публикации: 12.04.2026
ФОТО: pixabay

В Латвии 11,5% взрослого населения, или примерно 175 000 человек, владеют криптовалютой, сообщил исполнительный директор Латвийской ассоциации развития блокчейна Рейнис Знотиньш, ссылаясь на данные проведенного исследования.

Для сравнения в Эстонии этот показатель составляет 8,7%.

Общая стоимость криптоактивов латвийских граждан оценивается примерно в 833 миллиона евро, при этом большинство инвесторов контролируют относительно небольшие суммы, отметил Знотиньш.

Согласно опросу, криптовалютами владеют 15% мужчин и 9% женщин.

Ассоциация отмечает, что в Балтии средний уровень участия женщин в рынке криптовалют составляет около 6%, а в странах Северных государств — около 5%. Среди всех стран Балтии и Северных стран, в Латвии самый высокий процент женщин, владеющих криптовалютами, особенно среди женщин в возрасте от 18 до 29 лет.

Также выяснилось, что интерес к криптоактивам растёт не только среди молодёжи, но и в старших возрастных группах — в 2026 году 13% жителей в возрасте от 40 до 49 лет приобрели криптовалюту, что больше по сравнению с прошлым годом (10%).

Самыми популярными криптовалютами в Латвии признаны "Bitcoin", "Ethereum" и "Tether".

#Эстония #инвестиции #Латвия #Криптовалюты
