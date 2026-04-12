Только 18% латвийских сельскохозяйственных производителей прогнозируют лучшую урожайность в этом году, нежели в прошлом.

Согласно проведенному исследованию, лишь 18% латвийских фермеров ожидают улучшения урожая в этом году, тогда как половина склонна к оценке результата как в прошлому году, а 9% прогнозируют худший урожай.

Тем временем в соседних странах фермеры более оптимистичны. В Литве 48% надеются на такой же урожай, как в прошлом году, а 26% — на лучшие показатели. В Эстонии 66% фермеров ожидают более высокий урожай по сравнению с прошлым годом, и 25% прогнозируют такую же результативность.

Исследование также показывает, что прогнозы зависят от размера хозяйства. В небольших, до 70 гектаров, фермах 17% ожидают улучшений, а всего 3% — худшего урожая. В средних хозяйствах (от 71 до 300 гектаров) оптимизм чуть выше: 22% надеются на лучший результат, 9% настроены пессимистично, и почти половина — прогнозирует такой же урожай, как и в прошлом году.

В больших хозяйствах (от 301 до 700 гектаров) наблюдается больше осторожности: только 13% верят, что урожай будет лучше, 16% — ожидают негативных сценариев, а половина — надеется на такой же результат. Самые крупные фермы (с площадью свыше 701 гектара) демонстрируют наибольшую стабильность в прогнозах — 60% ждут такого же урожая, как в прошлом году, и только 14% — ожидают улучшения, хотя тут стоит отметить: такой консерватизм объясняется высокими инвестициями и рисками, которые предполагает работа таких предприятий.

Авторы опроса подчеркивают, что такой осторожный настрой связан как с прошлогодними трудностями, так и с растущей неопределенностью, вызванной переменами климата, колебаниями погоды и экономической ситуацией.

Говорит Равис Максис, руководитель отдела закупок зерна в «Linas Agro»:

— «Прошлый год был сложным: из-за сильных дождей, замерзших посевов и вредителей урожай был под угрозой. В этом году ситуация лучше: зима прошла умеренно, снег действительно помог. Прогнозы радуют, хотя ни один сценарий не исключает рисков.»

«В целом, — добавляет он, — будущее зависит не только от метеоусловий, но и от способности адаптироваться, применять новые методы и технологии для повышения эффективности.»