Согласно данным, собранным акционерным страховым обществом BTA, чаще всего, а именно в 39 % случаев, несчастные случаи при весенних работах на открытом воздухе происходят при распиле деревьев.

Также травмы получают при ремонте жилья или техники, работе в саду и при использовании молотка.

«С наступлением теплого времени года многие спешат привести в порядок окружающую территорию и провести ремонтные работы, однако именно при выполнении этих, казалось бы, привычных работ люди часто недооценивают риски. Достаточно одного неточного движения или на минуту отвлечься, чтобы получить травму, которая повлияет как на здоровье, так и на стабильность доходов и повседневные планы», — рассказал директор департамента страховых возмещений BTA Иво Данче.

Обобщённая ВТА информация свидетельствует о том, что количество травм, полученных в марте, апреле и мае за последние три года остается неизменно высоким, а наиболее характерными травмами являются различные растяжения, ушибы мягких тканей, переломы пальцев, открытые раны, требующие наложения швов, а также травмы рук, ног и суставов.