«Я пенсионерка, собственница трехкомнатной квартиры. Живу в ней с внуком (27 лет), внук занимает одну комнату, я другую. Третью комнату хочу сдавать, чтобы получить небольшую прибавку к пенсии, но внук против.

Однажды грубо выгнал женщину, которая хотела посмотреть комнату, и сказал, что также будет поступать со всеми. Я предупредила, что в таком случае выгоню его самого, потому что он за квартиру даже частично не платит. Внук заявил, что ничего не получится, потому что он у меня задекларирован. Могу ли я его выселить полностью, если он будет продолжать в том же духе»?

Денис Горба, юрист Латвийского комитета по правам человека:

Задекларирован — это не собственник

Ситуация действительно сложная и с юридической, и с эмоциональной стороны. Остановлюсь на юридической.

У владельца недвижимости есть и права, и рычаги влияния, касающиеся его собственности. Женщина имеет полное право выселить внука. Тот факт, что внук задекларирован в квартире, не предоставляет ему автоматически права собственности или права проживания против воли владельца.

Многие в Латвии до сих пор ошибочно полагают, что декларация места жительства дает право на жилье. На самом же деле, согласно Закону о декларировании места жительства, данная процедура (декларация) носит чисто информативный характер, чтобы государственные или муниципальные структуры знали, как с вами связаться.

Сам по себе факт, что человек задекларировал свое постоянное место жительство по какому-либо адресу, не создает ни права собственности, ни права пользования чужим имуществом (даже близкого родственника). И как только у человека исчезает правовое основание находиться в жилье, — например, владелец отказывает в проживании, — владелец может декларацию просто аннулировать в одностороннем порядке, написав заявление в самоуправление.

Договор пользования или найма

Поскольку речь идет о совершеннолетнем лице — дееспособном внуке 27-ми лет, — он не может находиться на иждивении бабушки-пенсионерки. С точки зрения Гражданского закона (Civillikums), его проживание у бабушки может квалифицироваться одним из двух способов:

Договор безвозмездного пользования (Patapinājuma līgums) — то есть, внуку разрешено жить в квартире бабушки бесплатно. Если не оговорен срок действия, такой договор может быть расторгнут в любой момент.

Договор найма (Īres līgums), имеющий законную силу даже в случае, если он устный. То есть, если внук (наниматель), проживая у бабушки, не платит ни за аренду, ни за коммунальные услуги, это является грубым нарушением условий с его стороны.

Согласно статье 1036. Гражданского закона, собственник может как владеть и пользоваться своим имуществом, так и распоряжаться им по своему усмотрению. Препятствуя собственнице сдавать комнату, выгоняя потенциальных арендаторов, внук нарушает ее право собственности и причиняет ей материальный ущерб в виде упущенной выгоды.

Суд и полиция

Таким образом, если компромисс невозможен, дальнейшие действия бабушки могут быть такими:

Первый шаг: письменное предупреждение.

Бабушке следует отправить внуку заказным письмом, с уведомлением о вручении, официальное требование освободить помещение. В письме нужно указать срок - например, один месяц, и причину (использование квартиры для собственных нужд / нарушение условий проживания / неуплата расходов). Почтовую квитанцию нужно сохранить: в случае, если дойдет до суда, это будет главным доказательством.

Второй шаг: иск в суд.

Если по истечении срока внук не съехал, бабушка подает иск в суд о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Согласно нормам законодательства Латвии, владелец жилого помещения не имеет права просто поменять замки и выставить вещи арендатора на улицу: это может быть квалифицировано как самоуправство (patvarība). Выселение происходит только по решению суда через судебного исполнителя.

Третий шаг: аннулирование декларации.

После суда (или одновременно с подачей иска) владельцу нужно подать заявление в Департамент жилья и среды Рижской думы (Mājokļu un vides departaments) с просьбой аннулировать его декларацию, так как у арендатора «нет правового основания» проживать по данному конкретному адресу.

В случае, если внук будет вести себя агрессивно (угрозы или, тем более, попытки применить физическую силу), бабушка имеет право обратиться в полицию с просьбой о принятии решения о разделении (policijas lēmums par nošķiršanu). Полиция может обязать внука покинуть квартиру на срок до 8 дней, а суд может продлить этот срок до нескольких месяцев. Это временная мера, направленная на защиту одной из сторон конфликта, бывает очень эффективна, поскольку нередко помогает остудить пыл в конфликтных ситуациях.

Эмоциональная составляющая

Все описанное выше справедливо лишь в том случае, если недопонимание и нежелание идти на компромисс приводит к окончательному разрыву между близкими родственниками. Это очень тяжело и чревато огромными именно эмоциональными издержками, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы ситуация до подобных крайностей все-таки не дошла.

Советую читательнице попытаться максимально спокойно объяснить внуку, насколько слаба его юридическая позиция: что декларация его не защитит, а в случае судебного процесса на него ляжет еще и тяжелое финансовое бремя (судебные издержки, пошлины и услуги судебного исполнителя по выселению составят сотни евро, которые вы сможете с него взыскать). Возможно, это его отрезвит и компромиссное решение найти удастся.