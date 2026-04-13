На спутниковых снимках воскресенья было видно, что льдины сохраняются к северу от острова Рухну, а также местами лёд ещё остаётся у побережья Эстонии.

Также и в других районах Балтийского моря тает последний лёд — он ещё сохраняется местами в северо-восточной части Финского залива и на севере Ботнического залива.

Согласно данным Финского метеорологического института, площадь льда в Балтийском море 20 февраля этого года увеличилась до 181 000 квадратных километров, достигнув самого высокого показателя с 2011 года.

Ранее сообщалось, что прошедшая зима в Латвии была самой холодной с зимы 2010–2011 годов, тогда как март стал самым тёплым первым месяцем весны за всю историю метеорологических наблюдений, разделив этот титул с 2007 годом.

Температура воды у побережья Латвии в настоящее время повысилась до 2..7 градусов, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

В реках и озёрах вода прогрелась до 4..9 градусов. Уровень воды снижается или незначительно колеблется.

В понедельник солнце временами будут закрывать облака

В понедельник в Латвии солнце временами будут закрывать облака, которые местами в восточных и центральных районах принесут кратковременный дождь, возможен также небольшой град.

Синоптики прогнозируют, что ветер будет преимущественно слабым, восточного и юго-восточного направления. Максимальная температура воздуха составит +9..+14 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. При слабом ветре столбик термометра поднимется до +13 градусов, на несколько градусов более прохладный воздух сохранится на севере города, где ожидается морской бриз.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление составит 1027–1030 гектопаскалей на уровне моря.