Прокуратура Латвии выступила с заявлением о спецрейсах Кришьяниса Кариньша

Наша Латвия
Дата публикации: 14.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прокуратура Латвии выступила с заявлением о спецрейсах Кришьяниса Кариньша

Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис был информирован о том, что в канцелярии тогдашнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша принимались решения о специальных авиарейсах, но с его стороны не было предпринято никаких действий, чтобы положить конец этой практике и обеспечить покупку альтернативных услуг, указали в прокуратуре.

В заявлении прокуратуры говорится, что прокуратура призывает публично не высказывать предположений об обоснованности обвинений против Цитсковскиса, поскольку этот вопрос находится в компетенции суда, а публичное оспаривание обвинений может быть расценено как давление на суд и прокуратуру.

Прокуратура заявила, что уголовный процесс начат в результате проведенной Генеральной прокуратурой проверки об использовании спецрейсов для зарубежных командировок Кариньша.

В рамках этого уголовного дела Цицковскису было предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей государственного служащего, если это повлекло за собой серьезные последствия. Под серьезными последствиями в данном случае следует понимать установленный законом критерий - материальный ущерб, который на момент совершения преступления составлял не менее пятидесяти минимальных месячных зарплат, заявили в прокуратуре.

В уголовном процессе дела оценивается ответственность всех лиц, вовлеченных в цепочку принятия решений о заказе спецрейсов для поездок премьер-министра. В частности, анализируются служебные полномочия премьер-министра, руководителя его бюро, сотрудников Госканцелярии, которые имели или могли иметь какое-либо отношение к организации поездок.

Поскольку бюро премьер-министра является не самостоятельным учреждением, а структурным подразделением Госканцелярии, руководитель учреждения - директор Госканцелярии - несет ответственность за законность и целесообразность использования средств государственного бюджета, включая финансовые обязательства по организации командировок премьер-министра, в соответствии с законом о бюджете и финансовом управлении и другими нормативными актами.

В данном случае договоры о специальных рейсах заключал Цитсковскис, который и утверждал расходы на конкретные командировки.

В то же время в уголовном процессе не оценивались и не ставились под сомнение соображения целесообразности, связанные с полномочиями премьер-министра самостоятельно принимать решения о командировках. Таким образом, в данном уголовном процессе обвинение предъявлено не за принятие решений о заказе спецрейсов, а за ненадлежащий контроль за использованием средств государственного бюджета при выборе и оплате транспорта, заявили в прокуратуре.

Принимая во внимание как внешние правовые акты, так и документы, регламентирующие деятельность Госканцелярии, был сделан вывод, что такой контроль должен был осуществлять Цитсковскис.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
