Как отмечает Совет, согласно прогнозам Министерства финансов, долг правительства Латвии продолжит расти примерно до 52-53% от внутреннего валового продукта, что оптимистичнее предыдущих прогнозов, сформированных в рамки среднесрочного бюджета осенью 2025 года. Нынешние прогнозы основаны на предположениях о более стремительном росте экономики, однако в них не учитывается ряд рисков, в том числе рост цен на энергоресурсы и дополнительные расходы на такие проекты и отрасли, как «Rail Baltica», airBaltic, здравоохранение и образование. В то же время при существующем прогнозе долга расходы на обслуживание долга запланированы на уровне 1,3% ВВП в 2026 году и вырастут до 1,6% в 2029-2030 годах (с 606 млн евро в 2026 году до 901 млн евро в 2030 году). К тому же, если Европейский центральный банк повысит процентные ставки, у Латвии расходы на обслуживание долга также вырастут.

Совет отмечает, что текущие данные по инфляции 2026 года еще не показывают новейшего влияния роста цен на нефть в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Реагируя на риск инфляции, Сейм снизил ставку акцизного налога на дизельное топливо. Совет предупреждает - хотя в краткосрочной перспективе фискальное влияние может быть нейтральным, в более долгосрочной перспективе существует риск нарушения закона о фискальной дисциплине, если падение доходов в связи с решением Сейма снизить ставку акцизного налога на дизельное топливо не будет компенсировано другими мерами правительства.

Совет обращает внимание, что с ростом давления цен на энергоресурсы может возникнуть необходимость в дополнительной поддержке домашних хозяйств в отопительный сезон, однако это одновременно создает и дополнительные фискальные вызовы. Совет по фискальной дисциплине последовательно подчеркивает, что в таких условиях предпочтение должна отдаваться нацеленной поддержке, а не общим фискальным мерам, чтобы не способствовать росту госдолга.

Совет по фискальной дисциплине сегодня утром "порадовал" предупреждением: если госдолг продолжит расти (а он продолжит!), то в среднесрочной перспективе ситуация заметно усложниться и придется серьезно резать бюджет. А тут еще и международная обстановка обострилась, что может привести к существенному замедлению экономического роста. Ситуацию в Латвии осложняет и "золотой" проект века...

Как отмечает Совет, в среднесрочной перспективе фискальная ситуация станет значительно сложнее: дефицит бюджета остается высоким (около 3-5% ВВП), и он растет в основном из-за расходов на оборону, которые с 2027 года должны составлять не менее 5% ВВП. Для их финансирования используются займы, в т.ч. инструмент SAFE ЕС, но Совет подчеркивает, что в долгосрочной перспективе нельзя опираться только на увеличение долга, поэтому необходимо своевременно найти структурное и долгосрочное решение.

В то же время фискальное пространство резко сокращается: если в 2027 году оно еще будет положительным, то с 2028 года без изменения политики оно станет отрицательным и еще больше ухудшится в последующие годы, отмечает Совет. Ситуацию усугубляют уже утвержденные меры, например, в здравоохранении и образовании, которым не обеспечено финансирование, что не соответствует хорошей практике планирования бюджета!

Совет особо подчеркивает фискальные риски, связанные с госкомпаниями и крупными инфраструктурными проектами. airBaltic продолжает работать с убытками, у предприятия негативный собственный капитал, низкий кредитный рейтинг и очень высокие расходы по займам. В то же время, тревогу вызывает и финансирование проекта Rail Baltica – по-прежнему существует значительная недостача финансирования в несколько миллиардов евро, тогда как точная оценка расходов на проект недоступна. Совет призывает как можно скорее уточнить фактические затраты на проект и разработать фискально ответственный план финансирования.