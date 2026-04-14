Стоит ли жителям Латвии бояться новой напасти - африканских клещей-гигантов? 4 2361

Дата публикации: 14.04.2026
BB.LV
В соседних с Латвией странах в этом году уже зафиксировано около 100 случаев укусов клещей-гигантов, которые мигрируют из Африки и Азии на птицах. Могут ли они появиться и в Латвии?

Клещи рода Hyalomma (хиаломма) предпочитают жаркие сухие степи. Однако латвийский климат для них всё еще не подходит. Единичные особи могут попасть в страну с перелетными птицами, но создать устойчивую популяцию они не способны,- обнадежила энтомолог Наталья Люцко.

Клещи хиаломма – значительно крупнее наших клещей. Они активно нападают, вдобавок переносят такие опасные заболевания, как конго-крымская геморрагическая лихорадка, сибирский клещевой тиф и лихорадка Ку.

Автор - Андрей Хазов
