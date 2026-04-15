Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Услуги нотариусов сильно подорожали 4 1812

Наша Латвия
Дата публикации: 15.04.2026
LETA
Изображение к статье: Услуги нотариусов сильно подорожали
ФОТО: Thought Co

В дальнейшем за услуги присяжных нотариусов придется платить значительно больше, чем раньше, пишет Latvijas Avīze.

Такое решение было принято вчера правительством, которое утвердило поправки к подготовленным Министерством юстиции правилам о таксах нотариусов и порядке их установления.

За подготовку и подачу жалобы об отклонении прошения о закреплении в земельной книге нужно будет платить 100 евро в час вместо прежних 30 евро. Цена легализации публичных документов также увеличится. Например, за легализацию свидетельства о рождении или диплома университета для признания этих документов в других странах до сих пор приходилось платить 18 евро, а теперь эта сумма составит 50 евро. За подготовку нотариального акта, а также за подготовку свидетельства о браке и договора о наследовании минимальная сумма теперь составит 140 евро вместо прежних 80 евро. За подготовку проектов договоров о задатке, займе, аренде и других сделок без нотариального заверения нынешний сбор в 100 евро увеличится до 139 евро.

Министерство юстиции обосновывает необходимость резкого повышения платы за услуги нотариусов быстрым ростом потребительских цен, из-за чего действующие прейскуранты больше не соответствуют суммам сделок, времени, необходимому для подготовки документов, и обязанностям нотариусов. Поскольку расходы на содержание нотариальных контор значительно возросли в последние годы, включая коммунальные услуги, оплату труда сотрудников, хранение архивных документов и многое другое, нынешнего повышения недостаточно. Минюст считает, что повышение платы за услуги нотариусов необходимо для привлечения молодых юристов на эти должности.

×
Читайте нас также:
#цены #финансы #законы #правительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
1
0
5
0
12

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео