Согласно новому прогнозу Евростата, к 2100 году население ЕС сократится на 11,7%, или на 53 миллиона человек. Соответствующий прогноз был опубликован в четверг.

Ожидается, что к 2029 году население ЕС даже немного увеличится, достигнув пика в 453 миллиона человек.

Однако после этого ЕС войдет в период длительного спада, и к концу века численность населения сократится до менее чем 400 миллионов человек: станет меньше молодежи и взрослых трудоспособного возраста, а доля людей старше 80 лет увеличится более чем вдвое по сравнению с нынешним показателем.

Среди причин указывается тот факт, что у европейцев рождается все меньше детей. Коэффициент рождаемости снизился до примерно 1,3 ребенка на одну женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. Этот показатель продолжает падать.

А что в Латвии?

Латвийские эксперты, тем временем, подсчитывают число остающихся жителей ЛР.

Базовый сценарий прогнозирует, что численность населения в Латвии в ближайшие 30 лет сократится до нынешнего уровня Эстонии, а в Литве она скатится вниз в направлении к нынешнему уровню Латвии, сообщил экономист Янис Херманис.

Если в цифрах, то в Латвии к концу столетия останется 1,23 млн человек. Это более, чем в два раза меньше, чем на максимуме – в 1980-х.