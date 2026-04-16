Резкий рост цен на топливо может поставить под угрозу работу Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) - при текущих ценах в бюджет не уложиться, денег хватит только до осени.

Стремительный рост цен на топливо может создать серьезные вызовы для оперативной деятельности Служба неотложной медицинской помощи в конце года, так как при цене дизельного топлива в два евро за литр в бюджете службы образуется дефицит в размере 1,07 миллиона евро, сообщил Микс Дуцис, руководитель внешней коммуникации СНМП.

В бюджете службы на 2026 год на закупку топлива предусмотрено 2,24 миллиона евро. Это означает, что имеющегося финансирования будет достаточно для обеспечения догоспитальных услуг только до сентября.

Для поиска решений Министерство здравоохранения Латвии попросило СНМП представить прогнозы и расчеты необходимого финансирования в случае роста цен на топливо.