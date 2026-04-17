За неделю топливо в Таллинне, Риге и Вильнюсе в основном подешевело, свидетельствует проведенное "Circle K" в пятницу сравнение цен в столицах стран Балтии.

В Таллинне цена бензина "95 miles" за неделю снизилась на 5,5 цента, бензина "98 miles plus" - на 7 центов, а дизельного топлива - на 13,5 цента. В Риге бензин стоил на 4 цента меньше, чем в прошлую пятницу, а дизельное топливо подешевело на 5 центов. В Вильнюсе цены на бензин остались на уровне прошлой пятницы, в то время как цена на дизельное топливо снизилась на 9 центов.

В пятницу в столице Эстонии бензин "95 miles" стоил 1,694 евро, что на 12 центов дешевле, чем в Риге, и на 4,5 цента дешевле, чем в Вильнюсе. Цена бензина "98 miles plus" в Таллинне составила 1,754 евро - на 13 центов меньше, чем в Риге, и на 8,4 цента ниже, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 1,954 евро, что на 14 центов меньше, чем в Риге, и на 12,5 цента дешевле, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут различаться в зависимости от заправочной станции.