Космос стал одной из важнейших областей для укрепления обороноспособности и Вентспилсский международный радиоастрономический центр в Ирбене дает Латвии возможность укреплять свою компетентность, сообщил сегодня Эдгар Ринкевич.

Такое заявление прозвучало не случайно.

Эдгар Ринкевич в пятницу, 17-го апреля посетил Институт инженерных наук Вентспилсской высшей школы "Вентспилсский международный радиоастрономический центр" и встретился с его руководством, чтобы обсудить актуальные вопросы развития института.

Особое внимание в разговоре было уделено роли центра в развитии космических технологий, обработке данных и его сотрудничеству с оборонной сферой.

Президент отметил, что в Ирбене уже существует инфраструктура мирового уровня, однако необходимо расширение команды исследователей, а также объема международных совместных проектов в областях, в которых Латвия обладает конкурентноспособностью.

Согласно информации visitventspils.com, Вентспилсский международный радиоастрономический центр расположен в Ирбене, бывшем военном лагере Советской Армии, и находится на базе Инженерного института Вентспилсской высшей школы.

32-метровая полноповоротная параболическая антенна РТ-32, крупнейшая в Северной Европе и восьмая по величине в мире, и 16-метровая антенна РТ-16 до сих пор работают в научных целях. Обе антенны были отремонтированы летом 2015 года.