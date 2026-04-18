Цены на монеты очень разные и обывательской логике зачастую не поддаются.

Изучая популярные латвийские порталы объявлений, может сложиться впечатление, что страна переживает бум советских монет.

Например, серебряный рубль 1924 года, на котором пролетарий куда-то настойчиво ведет крестьянина, 3 копейки 1924 года, 1 копейку 1924 года, за которую, если она в хорошем состоянии, предлагают стартовые 10 тысяч евро!

В большом почете послевоенный 1947 год. 5, 10 и 20 копеек, а в идеале спрашивают весь набор монет 1947 года! Здесь цена уже за 30 тысяч евро!

Не так высоко, но ценится и недавняя история.

Очень хорошо идут некоторые монеты с 1965 по 1976 года, когда их штамповали небольшими тиражами, - объясняет нумизмат из Риги Михаил Ярушкин. - Монеты этого периода стоят от десятков до нескольких сотен евро...

Ну, что, идем искать?