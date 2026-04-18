В 2024 году Виестурс Клейнберг задекларировал два велосипеда и Volkswagen Sharan 2012 года выпуска.

В свою очередь, в декларации за прошлый год велосипеды уже указаны не были, а Volkswagen остался. И в семействе появился еще один автомобиль - в использовании - новенький Renault Rafale.

Как пояснил журналистам Клейнбергс, авто Renault Rafale взято в лизинг и зарегистрировано на имя жены. Но в семье договорились, что он им тоже может пользоваться.

По информации латвийских дилеров Renault, в зависимости от комплектации цена на названную модель варьируется от 44,6 до 52,4 тысяч евро.

Рижский градоначальник погряз в долгах - долговые обязательства Клейнбергса за год выросли: если в 2024 году он декларировал долги в размере 92 486 евро, то в 2025 году — уже 116 327 евро.

В прошлом году в Рижской думе Клейнбергс заработал около 50 000 евро, в Сейме — 11 839 евро, а в других местах — меньшие суммы.