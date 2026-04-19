Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А моего клеща проверите? Сколько стоит сдать паразита на анализ в Латвии 1 1121

Наша Латвия
Дата публикации: 19.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: А моего клеща проверите? Сколько стоит сдать паразита на анализ в Латвии

Как мы уже писали, в Латвии проснулись клещи и одновременно с этим может возникнуть вопрос, что делать, если тебя этот паразит укусил.

Советами о том, как правильно снять с тела клеща пестрит весь Интернет. А что дальше? Как узнать насколько опасным может быть укус?

Тут на помощь приходят лаборатории, которые предлагают уже целую линейку анализов вашего клеща.

В частности, Centrālā Laboratorija предлагает три варианта лабораторного исследования.

Один патоген (вирус клещевого энцефалита или болезнь Лайма) по цене 26 евро.

Два патогена (вирус клещевого энцефалита и болезнь Лайма) по цене 52 евро.

Панель заболеваний, передаваемых клещами по цене 45 евро.

Как правильно доставить клеща в лабораторию?

Клеща на влажной салфетке следует поместить в небольшую, чистую, сухую баночку с пробкой или с завинчивающейся крышкой.

До доставки в лабораторию желательно клеща хранить в холодильнике при температуре 2-8º C.

Также следует знать, что при хранении неживого клеща более 72 часов, возрастает риск того, что результаты тестирования будут ложно негативными, напоминают медики.

×
Читайте нас также:
#медицина #Латвия #клещи #анализы #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
6
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео