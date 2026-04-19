Как мы уже писали, в Латвии проснулись клещи и одновременно с этим может возникнуть вопрос, что делать, если тебя этот паразит укусил.

Советами о том, как правильно снять с тела клеща пестрит весь Интернет. А что дальше? Как узнать насколько опасным может быть укус?

Тут на помощь приходят лаборатории, которые предлагают уже целую линейку анализов вашего клеща.

В частности, Centrālā Laboratorija предлагает три варианта лабораторного исследования.

Один патоген (вирус клещевого энцефалита или болезнь Лайма) по цене 26 евро.

Два патогена (вирус клещевого энцефалита и болезнь Лайма) по цене 52 евро.

Панель заболеваний, передаваемых клещами по цене 45 евро.

Как правильно доставить клеща в лабораторию?

Клеща на влажной салфетке следует поместить в небольшую, чистую, сухую баночку с пробкой или с завинчивающейся крышкой.

До доставки в лабораторию желательно клеща хранить в холодильнике при температуре 2-8º C.

Также следует знать, что при хранении неживого клеща более 72 часов, возрастает риск того, что результаты тестирования будут ложно негативными, напоминают медики.