Человек не всегда может полностью контролировать свои естественные потребности — в том числе необходимость сходить в туалет. Да, можно сходить заранее или попытаться потерпеть, но бывают ситуации, когда это невозможно. Что делать, если необходимость возникает в автобусе, где туалета нет? Читательница Лиене поделилась подобным случаем.

«Вчера я ехала междугородним автобусом. Делаю это нечасто, но иногда приходится. Поездка длилась 2,5 часа. Примерно через час после отправления один мужчина подошёл к водителю, и вскоре автобус остановился. Я видела, как он вышел. Насколько я поняла от других пассажиров, ему срочно нужно было в туалет. Тогда я задумалась — вообще-то так можно? Я сама никогда не решалась, всегда терплю», — рассказала Лиене редакции.

Чтобы выяснить, допускается ли такое, журналисты обратились к представителю Дирекции автотранспорта.

Руководитель отдела коммуникаций Viktors Zaķis пояснил:

«Согласно пункту 14 правил Кабинета министров №599 “Порядок предоставления и использования услуг общественного транспорта”, если продолжительность регионального междугороднего рейса превышает три часа, транспортное средство должно быть оборудовано эргономичными сиденьями и местом для багажа. Если в автобусе нет туалета, в середине маршрута должна быть предусмотрена остановка в месте, где есть санитарный узел».

Однако на практике это не всегда возможно:

«По объективным причинам не всегда можно организовать остановку строго в середине маршрута, поскольку это может быть участок шоссе без какой-либо инфраструктуры. Поэтому для рейсов длительностью более трёх часов предусмотрены остановки по расписанию, но они не обязательно приходятся именно на середину пути».

В качестве примера он привёл маршрут от Рижской международной автостанции до Лиепаи, который длится 3 часа 35 минут.