Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эстонцы отработали в Латвии ведение боев в городских условиях 1 573

Наша Латвия
Дата публикации: 19.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстонцы отработали в Латвии ведение боев в городских условиях

В воскресенье на тренировочном полигоне Межайне в регионе Видземе на севере Латвии завершились учения Virus Kevads, в ходе которых Вируский пехотный батальон 1-й пехотной бригады отрабатывал ведение боя в городских условиях, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

«Проведение учений Virus Kevads на полигоне Межайне в Латвии позволило нам тренировать командиров разного уровня в условиях городского боя, которые очень похожи на задачи Вируского батальона в военное время, — сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Маргус Сандер. — Эти две недели, безусловно, стали самой интенсивной и поучительной частью нашего текущего учебного цикла. Кроме того, подразделение беспилотников батальона впервые смогло продемонстрировать свои навыки как в поиске, так и в поражении целей».

В ходе двухнедельных учений по ведению боя в городских условиях отрабатывались действия в застроенной местности на уровне от отделения до подразделения размером с роту. Учебный процесс проходил на различных учебных маршрутах, которые со временем дополнялись новыми элементами, ставившими перед подразделениями все более сложные задачи.

Кроме того, отрабатывалось применение огневой поддержки с закрытых позиций, беспилотников и других элементов боевого обеспечения. Помимо эстонских подразделений, в учениях также приняла рота ВМС Латвии, для которого учения проходили под названием Fortes 26.

«Совместная деятельность с латвийскими братьями по оружию помогла развить наше взаимодействие и взаимопонимание», — сказал Сандер.

Всего в учениях приняли участие около 450 военнослужащих Вируского пехотного батальона, а медицинскую поддержку обеспечила команда Тапаского медицинского центра из батальона тылового обеспечения, сообщает Baltic News Service.

×
Читайте нас также:
#Эстония #Латвия #беспилотники
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
3
0
0
2
0
5

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео