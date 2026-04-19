В воскресенье на тренировочном полигоне Межайне в регионе Видземе на севере Латвии завершились учения Virus Kevads, в ходе которых Вируский пехотный батальон 1-й пехотной бригады отрабатывал ведение боя в городских условиях, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

«Проведение учений Virus Kevads на полигоне Межайне в Латвии позволило нам тренировать командиров разного уровня в условиях городского боя, которые очень похожи на задачи Вируского батальона в военное время, — сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Маргус Сандер. — Эти две недели, безусловно, стали самой интенсивной и поучительной частью нашего текущего учебного цикла. Кроме того, подразделение беспилотников батальона впервые смогло продемонстрировать свои навыки как в поиске, так и в поражении целей».

В ходе двухнедельных учений по ведению боя в городских условиях отрабатывались действия в застроенной местности на уровне от отделения до подразделения размером с роту. Учебный процесс проходил на различных учебных маршрутах, которые со временем дополнялись новыми элементами, ставившими перед подразделениями все более сложные задачи.

Кроме того, отрабатывалось применение огневой поддержки с закрытых позиций, беспилотников и других элементов боевого обеспечения. Помимо эстонских подразделений, в учениях также приняла рота ВМС Латвии, для которого учения проходили под названием Fortes 26.

«Совместная деятельность с латвийскими братьями по оружию помогла развить наше взаимодействие и взаимопонимание», — сказал Сандер.

Всего в учениях приняли участие около 450 военнослужащих Вируского пехотного батальона, а медицинскую поддержку обеспечила команда Тапаского медицинского центра из батальона тылового обеспечения, сообщает Baltic News Service.