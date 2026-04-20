20 лет назад моя, молодая, жена получила одновременно паспорт Латвии – и свидетельство о браке. А за время до того отказалась от гражданства России, которое, в свою очередь, взяла «из неграждан» – чтобы поучиться в московском вузе.

Хотя в первом десятилетии XXI века еще ничто не свидетельствовало о широкомасштабной войне в Восточной Европе, у нас в анамнезе уже было задержание в аэропорту Вильнюса, после веселого полета с Тенерифе. Просто рейс перенесли на несколько часов, и транзитная литовская виза на сутки – закончилась. Пришлось будущей супруге моей несколько часов провести в изоляторе аэровокзала, пока я доказывал, что она – не нежелательная иностранка, а следует, вообще-то, домой, в Ригу…

МВД идет по паспортному следу

То, что конфликт между Москвой и Западом рано или поздно неизбежен, лично для меня всегда было априорной реальностью. В силу этого и послал будущую маму своего сына натурализоваться – не из вящего патриотизма, а лишь удобства ради. Чтобы не умножать лишних неприятностей, не зависящих от нас.

Но в силу самых разных жизненных обстоятельств тысячи жителей нашей республики имеют ныне паспорта и ЛР, и РФ. Недавно вопросом озаботилась подкомиссия Сейма по внутренней безопасности. Руководит ею - крайне неравнодушный гражданин – Эдвинс Шнёре, выбранный в парламент от Национального объединения.

Председатель изначально отметил: часть наших «двухгражданских» земляков данный факт – скрывает! Представитель МВД Латвии, со своей стороны, указал, что силовики имеют свои методы выявления таковых лиц. Но также проявил конспирацию, указав, что способы раскрытия расскажет – только на закрытой части заседания…

С каждым годом их – все больше!

Конечно, в первую очередь гражданство другого государства, наряду с латвийским, несут те, кто по жизни связан со странами-союзниками по НАТО – Великобританией (более 13 тысяч), Соединенными Штатами (свыше 10 тысяч).

Несколько менее однозначно сейчас отношение к Израилю, паспорт коего, наряду с латвийским, имеет около 6 тысяч человек. А уж Россия-то! Казалось бы – межгосударственный климат отнюдь не способствует, но вот парадокс: если 2014 году двойное латвийско-российское гражданство имели 1309 человек, то в 2026 году — 4231 человек (это больше тех, кто параллельно носят паспорта таких стран Евросоюза, как Германия, Ирландия, Канада и Швеция).

В МВД полагают, что это можно объяснить выбором родителей, предоставивших своему ребенку двойное гражданство. Мотивация может быть самой разнообразной и субъективной! А по достижению 25 лет, эти лица должны выбрать, гражданство какой страны они хотят сохранить. Невыполнение же этого требования – может привести к утрате латвийского гражданства.

Учет и контроль

Постоянно в нашей республике проживают 2436 человек с двойным гражданством Латвии и России. В возрастной группе от 1 до 17 лет их 1483 человека, а в группе от 18 до 25 лет – 510 человек. Такая возможность появилась в октябре 2013 года – можно сказать, на закате «перезагрузки» двухсторонних отношений.

За рубежом проживает 1038 человек с двойным гражданством Латвии и России в возрасте до 17 лет и 288 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Это также самая большая группа лиц с двойным гражданством Латвии и России, проживающих за рубежом.

В 2014 году 129 человек отказались от латвийского гражданства и приобрели лишь российское гражданство, в 2017 году — 200 человек, а в 2025 году – 15 человек. В свою очередь, латвийское подданство в 2014 году отменили, со стороны нашего государства, в 23 случаях, в 2017 году — в 116 случаях, а в 2025 году — в 166 случаях.

Служить бы рад

Отдельный вопрос – как охранять армию ЛР от граждан РФ?

Депутат парламента Янис Домбрава (Национальное объединение) заинтересовался планом Министерства обороны разрешить отсрочку призыва на военную службу до 24 лет вместо 26, как это было до сих пор. Он выразил обеспокоенность тем, что некоторые лица намеренно выберут двойное гражданство – чтобы не ходить в армию!

Кристерс Граузе, директор Департамента государственной службы обороны, признал, что «понимает опасения». Но успокоил: предложение не связано с вопросами гражданства, а основано на опыте работы с отсрочкой призыва на военную службу. А именно, был сделан вывод о неэффективности первоначально установленного возрастного ограничения.

Он отметил, что до настоящего времени был только один случай, когда призывнику, после отбора (производится методом случайной выборки), было отказано, поскольку у него был и российский паспорт. Господин Граузе пояснил, что до сих пор в двух предыдущих отборах доля лиц с двойным гражданством Латвии и России составляла приблизительно 0,55%.

Чужой среди своих

Впрочем, даже с «одинарным» гражданством ЛР могут быть случаи, когда у молодого человека есть связи с Россией, например, учеба и курсы, посещение родственников. Получив такую информацию, Служба военной безопасности проводит оценку. За последние 2 года было шесть таких случаев, и во всех этих случаях было установлено, что молодой человек «не отвечает интересам национальной безопасности»…

При рассылке молодым людям повесток военные власти тщательно проверяют все данные, еще раз подчеркнул чиновник Министерства обороны. «Если констатируем, что показался дополнительный адрес в России – это один сигнал. Второй – это когда призываемый, при коммуникации с нами, информирует».

– Есть у нас Закон об обороте оружия, там нет исключений, – рассуждал вслух Э.Шнёре. – Ты двойной гражданин, с паспортом России, можешь действовать с оружием в руках. В моем понимании, это входит в противоречие…

Парламентарий от Нацобъединения высказал мнение, что владение оружием для двойных граждан следует пересмотреть. Это было бы «достаточно адекватно». Между тем, современная практика МВД предполагает индивидуальную оценку «оруженосцев», и лицо может не получить соответственного разрешения – если в его личности что-то покажется подозрительным.

Впрочем, это же касается и людей, имеющих только один, латвийский, паспорт – и даже избранных депутатами!

Куда стрелять будут?

Вообще же, в МВД считают, что в случае необходимости принцип равенства перед законом может и ограничиваться – но для того должны существовать веские основания. Очевидно, по мнению правоохранителей, мазать всех граждан ЛР, имеющих параллельно паспорт РФ – все-таки рановато. Так или иначе, как было сказано на заседании – «дискутабельный вопрос»…

К тому же, в гражданском обороте у нас находится оружие самообороны, а также охотничье – а не автоматическое.

В любом случае, Э.Шнёре явно остался недоволен привилегированным положением тех граждан Латвии, которые еще и россияне – мол, могут не ходить в нашу армию. Но тут еще какая загвоздка имеется: призыв-то до 27 лет. Так что, приметил Янис Домбрава, не исключен вариант, что на службу может попасть уже бывший двойной гражданин. В Министерстве обороны, однако, больших проблем тут – не усматривают.

СЛУЖБА В РОССИИ

Граждан России, имеющих также гражданство Латвии, призывают в армию РФ на общих основаниях. В РФ они рассматриваются исключительно как граждане России, и наличие второго паспорта не освобождает от воинской обязанности, если они проживают в России. Срочная служба в другой стране также не освобождает от службы в РФ.