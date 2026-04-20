Истребители НАТО пять раз взлетали навстречу самолетам РФ, летевшим мимо Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Истребители НАТО пять раз взлетали навстречу самолетам РФ, летевшим мимо Латвии

Истребители НАТО в странах Балтии на прошлой неделе четыре раза поднимались для опознания и сопровождения российских военных самолетов, нарушивших правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

13, 14 и 17 апреля истребители НАТО вылетали для перехвата российских разведывательных самолетов Ил-20. Борты следовали с отключенными транспондерами и без планов полета, не поддерживая радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.

Также 13 апреля был идентифицирован военно-транспортный самолет Ан-26. Он летел без плана полета, но с включенным транспондером и поддерживал связь с диспетчерами.

А 15 апреля истребители поднимались для перехвата двух многоцелевых истребителей Су-30СМ. Эти самолеты также следовали с отключенными транспондерами, без планов полета и не выходили на связь с центром управления.

#НАТО #Латвия #безопасность #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
