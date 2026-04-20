Президент Эдгар Ринкевич рассказал о том, что сейчас жизненно необходимо производить в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Латвии следует отказаться от мнения, что производственные мощности союзников обеспечат ее необходимыми боеприпасами и оборудованием - страна должна быть гибкой и самодостаточной, заявил в понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Открывая в Рижском замке дискуссию о роли оборонной промышленности в укреплении обороноспособности страны, Ринкевич высоко оценил утвержденную стратегию поддержки оборонной промышленности и инноваций на 2025-2036 годы, а также диалог между Министерством обороны и индустрией.

Президент напомнил, что предыдущая дискуссия с правительством и индустрией состоялась в октябре 2024 года, и с тех пор ситуация стала более напряженной: война в Украине продолжается, и, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, пока нет оснований ожидать мирного договора или перемирия.

Ринкевич призвал исходить из двух предпосылок: нельзя исключать провокаций или военных действий в той или иной форме против стран НАТО или ЕС и нельзя полагаться только на производственные мощности союзников.

"То, что мы видим сейчас как в дискуссиях НАТО, так и в суровых реалиях жизни, говорит о том, что о подобном мышлении следует забыть в ближайшие год, два, три. Мы должны быть достаточно гибкими и самодостаточными", - сказал президент.

Он отметил, что Латвия должна быть в состоянии обеспечить развитие Национальных вооруженных сил и вооруженных сил региона. Ринкевич также подчеркнул, что технологии беспилотников и борьбы с ними быстро развиваются и над ними нужно постоянно работать, так как нет смысла производить продукцию на годы вперед, чтобы в итоге понять, что склады полны устаревших технологий.

#НАТО #Латвия #безопасность #промышленность #оборона #Эдгар Ринкевич #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
