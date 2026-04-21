«Ни в Гризинькалнсе, ни в других местах Риги больше нет пролетариата» – волюцию бывших рабочих кварталов столицы изучает в Diena литератор Эгилс Зирнис.

Известные по популярной детской книжке Яниса Гризиня «Республика Вороньей улицы» (1928) и одноименному кинофильму (1970) места нынче поменялись безвозвратно.

«Больших песчаных гор здесь тоже больше нет, да и самих мальчишек и девочек на заборах и улицах тоже нет. Что осталось? Атмосфера в некоторых районных переулках, прибранных в последние годы. В некоторых из них складывается ощущение, что, хотя бы какие-то сцены «Республики Вороньей улицы» тут спокойно можно было бы снимать еще раз. Где такая атмосфера, там сегодня и кабачки должны быть…».

Так что теперь это не район «воинственных племен», а расслабленное хипстерское место с всяческими местами для гурманов:

«Ресторан рыбы или морепродуктов теперь, уже год, можно найти в Гризинькалнсе! На углу улиц Мурниеку и Лиенес за белыми столами можно получить различных, как сейчас говорят, морских гадов и подходящие для них добавки, одну вкуснее другого. Закуски, супы, вторые блюда, а также холодильник, в котором различные салаты и закуски собственного приготовления (в том числе такие, как бабагануш и гуакамоле) ждут едоков.

Нам полюбилось все, что брали, но самыми выдающимися были жареные анчоусы. Если вам до сих пор казалось, что жареный анчоус вряд ли может особенно отличаться от жареной салаки, заказывайте анчоусы, испеченные в майормаркете, и можем гарантировать, что радостный сюрприз превратит вас из тритона местного пруда в летучую рыбу, выходящую из океана лучших вкусов мира!».