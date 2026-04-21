Культуролог о будущем латышского - язык не может приказать себя любить 7 3401

Наша Латвия
Дата публикации: 21.04.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Культуролог о будущем латышского - язык не может приказать себя любить

Вчера в Риге прошла дискуссия «Что такое уважение к государственному языку? Что такое неуважение к государственному языку?», в ходе которой прозвучали мнения о необходимости ужесточения подхода к защите латышского языка, расширения полномочий полиции и даже связи языковой политики с вопросами государственной безопасности. Однако такую позицию разделяют не все.

Культуролог Денис Ханов, который также следил за дискуссией, выступил с критикой прозвучавших идей. В эфире Латвийского радио он заявил, что эксперты подают свои послания слишком сложным и, по сути, отталкивающим языком. По его мнению, разговор о роли латышского языка должен вестись иначе — так, чтобы объединять, а не отталкивать, сообщает LSM.lv.

«Читая латвийскую прессу, я начал замечать черты “ждановщины” — характерной для сталинской политики, с тем же регламентирующим, карательным языком, с презрением к другим культурам и языкам. К сожалению, надо сказать, что это никак не укрепляет позитивное отношение к латышскому языку, потому что нельзя, как в комической опере “Похищение из сераля”, сказать: “Я приказываю тебе с сегодняшнего дня меня любить!” Латышский язык — это прекрасная основа нашей общей нации, но именно этого политическая элита не хочет. Вечный дискурс об угрозе очень выгоден. Это такая утка, несущая яйца. Кто же этой утке отрубит голову? Конечно, никто. Поэтому я считаю, что латышский язык должен становиться частью публичного пространства не через наказание или осуждающий дискурс, а через максимальную открытость. Я бы сказал, что язык должен стать сексуальным».

#полиция #пресса #латышский язык
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
