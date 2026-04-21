Истребители НАТО встретились с российскими стратегическими бомбардировщиками и истребители над Балтийским морем во время очередного инцидента в воздушном пространстве вблизи восточного фланга Альянса.

Французская версия

По данным французского военного контингента, базирующегося в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, в понедельник, 20 апреля, в воздух были подняты истребители нескольких стран Альянса.

К операции присоединились самолеты из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии, а также французские Rafale.

Шведская версия

Как сообщают Военно-воздушные силы Швеции истребители этой страны совместно с датчанами перехватили российские бомбардировщики Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-35С.

"Шведские истребители сегодня перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-22М3 над Балтийским морем. Бомбардировщики сопровождали два российских истребителя, а перехват был скоординирован с союзниками по НАТО", – говорится в сообщении.

Шведские истребители JAS 39 Gripen перехватили в районе острова Готланд два российских Ту-22М3 и пару Су-35С, которые совершали полет вблизи шведского воздушного пространства.

Когда российская авиагруппа приблизилась к району острова Борнхольм и датскому воздушному пространству, ее сопровождение взяли на себя датские истребители F-35A.

Российская версия

Минобороны России сообщило о том, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ выполнили плановый полет. Это произошло над нейтральными водами Балтийского моря.

Отмечено, что продолжительность полета составила более четырех часов. При этом истребительное сопровождение обеспечили российские летчики на самолетах Су-35. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств.

В российском оборонном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. При этом все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Для справки

Ту-22М3 (по кодификации НАТО: Backfire) — это советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей на больших удалениях от аэродромов базирования.

Максимальная скорость: 2300 км/ч (M=2,2). Самолет способен нести до 24 000 кг боевой нагрузки.