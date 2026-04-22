В День восстановления независимости Латвии 4 мая общественный транспорт в Риге будет бесплатным, сообщили агентству LETA в компании «Rīgas satiksme».

В праздничные выходные с 1 по 4 мая общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней.

Также будут изменения в работе центров обслуживания клиентов «Rīgas satiksme» и парковок.

В пятницу, 1 мая, и в понедельник, 4 мая, парковки можно будет использовать бесплатно. Исключением станет подземная парковка на улице Кр. Валдемара, 5А, у Дома конгрессов, где за стоянку автомобиля нужно будет платить по действующим тарифам.

В свою очередь в субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, работа всех парковок будет соответствовать обычному режиму.