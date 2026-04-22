На этих выходных погодные условия в Латвии будет определять циклон, поэтому ожидаются сильный ветер и осадки, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

В ближайшие сутки северный, северо-западный ветер в порывах будет достигать скорости 12–17 метров в секунду, четверг будет преимущественно сухим и солнечным. Температура воздуха не превысит +6..+11 градусов.

В пятницу облачности станет больше, местами пройдут дожди, воздух станет на один градус теплее.

В субботу, согласно текущим прогнозам, по всей стране ожидается дождь, местами возможны грозы и мокрый снег, усилится ветер, а максимальная температура воздуха составит +7..+14 градусов.

В воскресенье как ночью, так и днём прогнозируются порывы северного, северо-западного ветра до 20–25 метров в секунду, во многих местах ожидаются дождь, снег и град. Температура воздуха в последний день недели не поднимется выше +4..+9 градусов.

В первой половине следующей недели сохранится прохладная погода. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе будет на три–четыре градуса ниже нормы.