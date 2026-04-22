Почти 1,5 млн евро на воду: что изменится в Юрмале

Дата публикации: 22.04.2026
Изображение к статье: Почти 1,5 млн евро на воду: что изменится в Юрмале
ФОТО: LETA

На содержание и развитие мелиоративной инфраструктуры в Юрмале в бюджете самоуправления на этот год предусмотрено 1,47 миллиона евро, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В феврале в Юрмале начаты работы по обследованию и очистке мелиоративной системы, дополнительно устраняются аварийные ситуации, возникшие в мелиоративной инфраструктуре. В ряде мест города очистка мелиоративных канав уже завершена.

На работы по содержанию мелиоративной инфраструктуры и инвестиции в этом году в бюджете самоуправления запланировано в общей сложности 1,47 миллиона евро, что на 888 600 евро больше, чем в прошлом году. Очистка мелиоративных канав в 2026 году запланирована в 22 местах во всех районах Юрмалы, в 28 местах — очистка коллекторов дождевой воды.

При подготовке плана работ по содержанию и очистке мелиоративной системы на 2026 год были учтены проблемные ситуации предыдущих лет и выбраны наиболее проблемные участки, создающие повышенную угрозу и риск затопления, подчеркнули в самоуправлении.

В ходе работ удаляется растительность, с помощью экскаватора восстанавливается поперечный профиль канав, а водопропускные трубы промываются струёй высокого давления. Трубопроводы ливневой канализации также промываются струёй высокого давления, проводится проверка их технического состояния — с использованием роботизированных камер выполняется диагностика канализационных, водопроводных и дренажных систем с фиксацией повреждений, засоров или других несоответствий. Для этих работ используется специализированная техника.

В самоуправлении подчеркнули, что в результате выполненных работ улучшится пропускная способность воды в мелиоративных системах и сетях ливневой канализации, что существенно снизит риск затопления территорий.

Самоуправление призывает владельцев земельных участков очищать находящиеся в их собственности канавы от растительности и засоров, удаляя намывы грунта, бытовые отходы и поваленные деревья, завалы, бобровые плотины, а также очищать или восстанавливать водопропускные трубы, чтобы не препятствовать свободному течению воды. Эти работы можно будет проводить после 30 июня, когда завершится период гнездования птиц.

За ненадлежащее содержание мелиоративных систем, в результате которого ухудшаются возможности использования земли другими собственниками или законными пользователями, а также работа мелиоративной системы, может быть применён денежный штраф.

#Юрмала #экология #бюджет #водопровод #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
