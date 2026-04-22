Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самый высокопоставленный литовец в ЕС посчитал оружие РФ и ЕС – у кого больше? 1 1304

Наша Латвия
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самый высокопоставленный литовец в ЕС посчитал оружие РФ и ЕС – у кого больше?

Россия производит на порядок больше оружия, чем Евросоюз, сообщил еврокомиссар Андрюс Кубилюс.

Он озвучил данные за прошлый год:

  • Крылатые ракеты: Россия — 1100; ЕС — 300.

  • Баллистические ракеты: Россия — 900; ЕС — 0.

  • Артиллерийские боеприпасы: Россия — 4 млн; ЕС — 2 млн.

  • Пехотные машины: Россия — 3500; ЕС — 500.

"Если мы хотим сдержать Россию, мы должны производить больше, чем Россия! Наши трансатлантические партнеры планируют уменьшить свою роль в конвенциональной обороне Европы до второстепенной. Ответственность за европейскую безопасность становится европейской", - сказал Кубилюс.

Он призывает выделить на Европейский фонд конкурентоспособности (ECF) как минимум 131 миллиард евро.

Ранее начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина сказал, что Европа хочет перевооружиться до 2030 года и к тому моменту должна закончиться война в Украине.

«К 2030 году, если мы продолжим текущую траекторию, мы будем значительно сильнее, чем сегодня. А к 2035 году, я считаю, эта стратегическая автономия Европы станет достижимой — при условии, что бюджеты продолжат расти. 2030 год станет трудным периодом для Европы. К тому времени, будем надеяться, война в Украине уже закончится. Россия останется с этой армией в 650–700 тысяч закалённых бойцов. Поэтому к 2030 году мы должны быть в состоянии сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы», - заявил Вансина.

×
Читайте нас также:
#безопасность #бюджет #стратегия #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
5
3
1
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео