Он озвучил данные за прошлый год:

Крылатые ракеты: Россия — 1100; ЕС — 300.

Баллистические ракеты: Россия — 900; ЕС — 0.

Артиллерийские боеприпасы: Россия — 4 млн; ЕС — 2 млн.

Пехотные машины: Россия — 3500; ЕС — 500.

"Если мы хотим сдержать Россию, мы должны производить больше, чем Россия! Наши трансатлантические партнеры планируют уменьшить свою роль в конвенциональной обороне Европы до второстепенной. Ответственность за европейскую безопасность становится европейской", - сказал Кубилюс.

Он призывает выделить на Европейский фонд конкурентоспособности (ECF) как минимум 131 миллиард евро.

Ранее начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина сказал, что Европа хочет перевооружиться до 2030 года и к тому моменту должна закончиться война в Украине.

«К 2030 году, если мы продолжим текущую траекторию, мы будем значительно сильнее, чем сегодня. А к 2035 году, я считаю, эта стратегическая автономия Европы станет достижимой — при условии, что бюджеты продолжат расти. 2030 год станет трудным периодом для Европы. К тому времени, будем надеяться, война в Украине уже закончится. Россия останется с этой армией в 650–700 тысяч закалённых бойцов. Поэтому к 2030 году мы должны быть в состоянии сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы», - заявил Вансина.