В Лиепае действует единственный в Балтии центр подготовки военных водолазов. Там говорят только по-английски 1 660

25 лет назад в Латвии была открыта школа военных водолазов, которая находится в Лиепае.

Она работает в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО и соседними странами Балтии. Латвийские специалисты участвуют в международных учениях, а иностранные военнослужащие приезжают тренироваться в Лиепаю.

На вопрос "Latvijas Avīze" о том, готовы ли латвийские специалисты, например, к операциям по разминированию в таких регионах, как Ормузский пролив, командир водолазной группы, капитан-лейтенант Онил Марцинкус отвечает прямо: "Я думаю, да. Мы обучаем именно тому, чем занимаемся ежедневно: находить, распознавать и уничтожать мины".

В Балтийском море до сих пор находят тысячи мин времен Второй мировой войны, затонувшие корабли и баржи с боеприпасами, а также другие взрывоопасные объекты. Одна из специализаций Латвии - поиск и обезвреживание подводных боеприпасов.

"Каждый год на учениях мы находим и уничтожаем исторические мины. Новые мины не появляются - мы по-прежнему работаем с историческим наследием", - говорит Марцинкус.

"К нам на обучение приезжает не только личный состав Национальных вооруженных сил, но и представители других министерств, а также военнослужащие из других стран НАТО. В странах Балтии мы являемся единственным учебным центром, где готовят военных водолазов", - подтверждает командир Учебного центра военно-морских сил, капитан 2-го ранга Магнус Лицис.

Латвийские инструкторы консультировали и зарубежные страны по созданию систем подготовки водолазов.

"Мы - одна из самых молодых школ такого типа в Европе, и именно поэтому к нам приезжают из разных стран посмотреть, как мы организовали современную систему".

Курсы проходят только на английском языке, поэтому знание языка является одним из обязательных условий для курсантов.

Автор - Юлия Баранская
