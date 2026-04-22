В среду будет солнечно и усилится ветер

Дата публикации: 22.04.2026
ФОТО: LETA

В среду в Латвии ожидается сухая и сравнительно солнечная погода, ветер станет более порывистым, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Во второй половине дня, начиная с севера страны, увеличится облачность, однако осадки не ожидаются.

Скорость северо-западного ветра в порывах во второй половине дня и вечером усилится до 12–17 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +12..+17 градусов, на части побережья — до +7..+9 градусов.

В Риге сохранится сухая погода, облаков станет больше, а северо-западный ветер вечером в порывах усилится до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13 градусов, у моря — +9 градусов.

Погодные условия определяются антициклоном, расположенным на северо-западе Европы, и циклоном на севере России. Атмосферное давление составит 1015–1019 гектопаскалей на уровне моря, ожидается его понижение.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
