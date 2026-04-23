Cледующий шаг Латвии - классическая платная медицина: эксперт

Дата публикации: 23.04.2026
Дефицит финансируемых государством амбулаторных услуг в Латвии настолько велик, что его можно решить только путем выделения дополнительных средств, заявил Артурс Берзиньш, председатель правления Латвийской ассоциации больниц (LSB), в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.

По его словам, даже семейный врач, пытаясь направить пациента на амбулаторное обследование или к специалисту, финансируемое государством, осознает, что очередь будет настолько длинной, что единственная реальная возможность получить эту услугу вовремя за счет бюджетных средств — это обратиться в приемное отделение больницы. Это означает, что сложилась ситуация, в которой больницы вынуждены неэффективно расходовать имеющиеся средства, подтвердил Берзиньш.

Представитель Ассоциации больниц заявил, что дефицит финансируемых государством амбулаторных услуг из года в год остается очень большим, а это значит, что проблема уже усугубилась, и у пациентов накопились проблемы со здоровьем. «Спрос настолько велик, а услуги предоставляются в дефиците, и только увеличив финансирование, можно потушить этот пожар в амбулаторном отделении», — сказал Берзиньш.

Он добавил, что расширение доступности амбулаторных услуг снизит нагрузку на приемные отделения больниц, а также уменьшит количество пациентов, поступающих с различными проблемами.

Берзиньш также неоднократно подчеркивал проблему нехватки медицинского персонала, в результате чего отрасль вынуждена повышать заработную плату, а государственные учреждения больше не могут нанимать сотрудников.

Глава LSB считает, что Латвия приблизилась к границе, где следующим шагом станет классическая платная медицина.

#больницы #здравоохранение #медицина #Латвия #дефицит #финансирование
