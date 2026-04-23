Денег не хватает: в Латвии начинают откладывать ремонт дорог 3 459

Наша Латвия
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Денег не хватает: в Латвии начинают откладывать ремонт дорог
ФОТО: LETA

Из-за роста стоимости материалов для дорожного строительства, особенно битума, в этом году придется отказаться от ряда запланированных проектов, заявил на ежегодной конференции дорожной отрасли член правления VSIA «Latvijas valsts ceļi» (LVC) Вернер Акимов, пишет ЛЕТА.

В основном это могут быть проекты по обновлению дорожного покрытия, где доля битума наиболее велика, однако Акимов не исключил, что в этом году LVC может отказаться и от некоторых проектов реконструкции региональных дорог, например, от реконструкции автодороги Виляны–Прейли–Споги.

В других местах LVC может заменить запланированную реконструкцию обновлением дорожного покрытия. Отложенные проекты могут быть перенесены на следующий год, отметил Акимов.

Он добавил, что выросли цены не только на битум, на который влияет рост цен на нефть. Например, за год на 25% выросли цены также на песок, гравий, щебень и другие материалы.

Акимов также обратил внимание на недостаточное финансирование строительства автодорог: например, на капитальные вложения в этом году выделено 153 млн евро, тогда как необходимо было бы 407 млн евро. На текущее содержание дорог выделено 57 млн евро, тогда как требуется 173 млн евро.

Акимов подчеркнул, что для многих региональных дорог уже подготовлены строительные проекты, но финансирование их реконструкции не предусмотрено.

"Ясно, что развитие государственных автодорог только за счет средств государственного бюджета невозможно. Для этого необходимо и другое, внешнее финансирование, поэтому средства на реконструкцию дорог должны быть предусмотрены в следующем периоде планирования структурных фондов Европейского союза", — сказал Акимов.

Компания LVC была создана в конце 2004 года и принадлежит государству. Предприятие управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование этой сети и организует закупки для государственных нужд. LVC управляет более чем 20 000 километров государственных автодорог.

