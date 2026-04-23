Поймал рыбку? - Пересчитай и сообщи - у рыбаков в Латвии новая обязанность 2 1830

Дата публикации: 23.04.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Поймал рыбку? - Пересчитай и сообщи - у рыбаков в Латвии новая обязанность

С началом интенсивного сезона ловли салаки на молах в Латвии Центр сельских консультаций и образования (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs - LLKC) и команда Makšķerēšanas karte напоминают о необходимости регистрировать улов.

Учитывая, что установленные Европейским союзом лимиты вылова включают и улов любительских рыбаков, точный учет сельди сейчас является ключевым фактором для обоснования действующих квот и сохранения свободного доступа к этому ресурсу в будущем. Каждому, кто этой весной отправляется на молы в Риге, Вентспилсе, Лиепае или в других местах латвийского побережья ловить салаку (балтийскую сельдь), следует учитывать: в этом году после рыбалки необходимо зарегистрировать вес пойманной рыбы. Это касается всех рыбаков независимо от объема улова. При этом одному человеку разрешено оставить не более 10 килограммов сельди.

Традиционная весенняя ловля салаки собирает большое количество участников, а их общий улов составляет значительную часть потребления рыбных ресурсов страны. Согласно новому порядку, вступившему в силу в январе 2026 года, каждый рыбак обязан в течение 24 часов после окончания рыбалки зарегистрировать вес пойманной салаки на цифровой платформе www.makskeresanaskarte.lv.

Процесс регистрации салаки и кильки максимально упрощен — в системе нужно указать только вес улова. Это можно сделать с любого смартфона сразу после ухода с мола или берега. Ответственное отношение к этой обязанности помогает ученым анализировать ситуацию на побережье и принимать обоснованные решения по управлению ресурсами, опираясь на реальные данные, а не на предположения.

