Закрытие коммерческих автобусных маршрутов, последовавшее за резким ростом цен на топливо, вновь вызвало опасения о хрупкости региональной системы пассажирских перевозок и ее будущей жизнеспособности, пишет Latvijas Avīze.

Тем временем жители Балвского края обеспокоены тем, смогут ли оставшиеся маршруты обслуживать всех желающих и не придется ли их в какой-то момент закрыть.

Латвийский союз самоуправлений также поднял тревогу, призвав правительство немедленно принять меры по устранению последствий роста цен на топливо в сфере общественного транспорта.

"Не буду скрывать, что новость о закрытии этих коммерческих маршрутов "Ecolines" стала для нас большой неожиданностью. Они пользовались большим спросом у жителей - действительно комфортабельные автобусы для четырехчасовой поездки на работу или других поездок в Ригу. Теперь вопрос в том, какой уровень комфорта мы будем иметь в будущем", - говорит мэр Балвского края Янис Труповниекс.

Для жителей самоуправления остаются дотируемые государством маршруты "Talsu autotransports".

"На некоторых маршрутах наблюдается увеличение пассажиропотока, особенно на тех, где автобусное сообщение менее частое", - комментирует ситуацию после закрытия линий "Ecolines" представитель "Talsu autotransports" Агнесе Гайле.

"Приоритет компании - обеспечить, чтобы ни один пассажир не остался за дверями автобуса. В настоящее время можно сказать, что общая пропускная способность компании достаточна. При необходимости мы готовы предоставить дополнительные рейсы", - добавила она.

Как заявили в Автотранспортной дирекции (АТД), пока рано делать выводы о последствиях ухода "Ecolines".

"В то же время другие перевозчики выразили заинтересованность в возможности выполнения коммерческих рейсов. Например, АТД получила заявку от регионального перевозчика "Ventspils reiss" на запуск новых рейсов по коммерческому маршруту Рига-Вентспилс", - сообщили в АТД.

Правда, это никак не уменьшает опасения о Балвском направлении.