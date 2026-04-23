Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Следующая остановка - «Тупик»? 1 1396

Наша Латвия
Дата публикации: 23.04.2026
LETA
Изображение к статье: Следующая остановка - «Тупик»?

Закрытие коммерческих автобусных маршрутов, последовавшее за резким ростом цен на топливо, вновь вызвало опасения о хрупкости региональной системы пассажирских перевозок и ее будущей жизнеспособности, пишет Latvijas Avīze.

Тем временем жители Балвского края обеспокоены тем, смогут ли оставшиеся маршруты обслуживать всех желающих и не придется ли их в какой-то момент закрыть.

Латвийский союз самоуправлений также поднял тревогу, призвав правительство немедленно принять меры по устранению последствий роста цен на топливо в сфере общественного транспорта.

"Не буду скрывать, что новость о закрытии этих коммерческих маршрутов "Ecolines" стала для нас большой неожиданностью. Они пользовались большим спросом у жителей - действительно комфортабельные автобусы для четырехчасовой поездки на работу или других поездок в Ригу. Теперь вопрос в том, какой уровень комфорта мы будем иметь в будущем", - говорит мэр Балвского края Янис Труповниекс.

Для жителей самоуправления остаются дотируемые государством маршруты "Talsu autotransports".

"На некоторых маршрутах наблюдается увеличение пассажиропотока, особенно на тех, где автобусное сообщение менее частое", - комментирует ситуацию после закрытия линий "Ecolines" представитель "Talsu autotransports" Агнесе Гайле.

"Приоритет компании - обеспечить, чтобы ни один пассажир не остался за дверями автобуса. В настоящее время можно сказать, что общая пропускная способность компании достаточна. При необходимости мы готовы предоставить дополнительные рейсы", - добавила она.

Как заявили в Автотранспортной дирекции (АТД), пока рано делать выводы о последствиях ухода "Ecolines".

"В то же время другие перевозчики выразили заинтересованность в возможности выполнения коммерческих рейсов. Например, АТД получила заявку от регионального перевозчика "Ventspils reiss" на запуск новых рейсов по коммерческому маршруту Рига-Вентспилс", - сообщили в АТД.

Правда, это никак не уменьшает опасения о Балвском направлении.

#пассажирские перевозки #топливо #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Мировой порядок рухнул: как война в Украине изменила глобальную расстановку сил
В мире
1
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео