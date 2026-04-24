Как не сломаться на грядках и что надо обязательно учесть во время весенне-летнего сезона?

Рекомендации дает хирург-травматолог клиник Veselības centru apvienības (VCA ) Elite Дмитрий Омельченко. Ему в этом помогает сертифицированный фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре.

Столбняк ближе, чем кажется...

По словам врача Дмитрия Омельченко, главная проблема работ на земле и даче — травмы.

«Сразу хочу напомнить: любой, даже самый незначительный порез при контакте с землей может привести к заражению столбняком, смертельной инфекцией. Прививки от столбняка сохраняют силу около десяти лет, потом любой контакт раны с почвой или ржавчиной становится смертельно опасным, — говорит травматолог VCA Pļavnieki Дмитрий Омельченко. - Бактерия Clostridium tetani выделяет опасный токсин, поражающий нервную систему. Я бы рекомендовал всем садоводам, фермерам и вообще мастеровым людям позаботиться о профилактической вакцинации от столбняка, которую можно сделать практически в любой клинике Veselības centru apvienības (VCA ). Если же вы получили порез или прокол от ржавого гвоздя, проволоки, битого стекла или просто грязного предмета и не имеете защиты от столбняка, надо как можно скорее обратиться к врачу для оценки вашего риска и - при необходимости - введения профилактической вакцины».

Как поступать при травме?

По словам хирурга, в случае колотых, резаных, битых ран и наиболее часто встречающихся травм кожи надо первым делом остановить кровотечение, а если оно сильное и не утихает – звонить в службу неотложной медпомощи и советоваться!

Алгоритм такой: быстро промыть рану чистой проточной водой и обработать рану антисептиком. «Для этих целей подойдет обычная перекись водорода, однако мы рекомендуем использовать браунол (раствор содержит повидон-йод, это антимикробное средство широкого спектра действия, которое помогает предотвратить инфекцию и способствует заживлению мелких повреждений кожи). или хлоргексидин - как более эффективный и при этом бережный к коже современный антисептик (он должен быть в вашей аптечке!). Подойдет для этой цели содержащая бетаин жидкость, которую также можно купить в аптеке без рецепта. После чего следует наложить стерильную повязку или пластырь».

Фармацевт замечает, что выбор пластырей в аптеке очень широкий (посоветуйтесь с фармацевтом, когда будете покупать для дачной аптечки): есть комплекты разного размера, в том числе стяжки-полоски (наклеивают такие строго перпендикулярно ране, стягивая ее края), а еще жидкие пластыри в виде клея, которые выручают, если кожа травмирована в труднодоступном для обработки месте…

«При ушибах можно использовать гели, содержащие гепарин, которые уменьшают отек, замедляют воспаление, улучшают микроциркуляцию, а также способствуют резорбции гематом (синяков). Но этими гелями нельзя пользоваться, если у вас открытая рана – например, колено в кровоточащих ссадинах. Для ухода за травмой можно использовать гель, содержащий активные вещества – диметилсульфоксид, эсцин, диэтиламинасалицилат.

При появлении покраснения, боли, опухоли, гноя или других признаков инфекции надо обратится к врачу», – уточняет фармацевт Mēness aptieka Елена Бебре.

Обувь с закрытым носиком и перчатки для рук!

«Как хирург-травматолог, принимающий десятки пациентов каждый день, могу сказать, что очень часто дачники травмируют большие пальцы ног, второпях или по неосторожности наступая на острые лопаты, спотыкаясь о какие-то предметы и так далее, – делится опытом Дмитрий Омельченко. – Между тем перелом (или трещина) мизинца или большого пальца – ситуация, требующая обязательной фиксации и лечения. Алгоритм такой: если травмированный палец болит еще и на следующее утро, появляется бордово-черный кровоподтек с оттенком синюшности – отправляйтесь к врачу, не ждите, что само пройдет, если, конечно, не хотите потом хромать всю оставшуюся жизнь. Никакие урожаи того не стоят!»

По словам врача, многие травмы любителей работы на земле и домовладельцев можно предотвратить элементарной заботой о технике безопасности. «Всегда говорю: решили что-то покопать или посадить в землю, не забывайте при этом надеть трикотажные перчатки, это защита от ссадин и мозолей, – объясняет травматолог. - Иногда нужны максимально плотные перчатки, например при обрезке кустов и других работах, что важно для того, чтобы не получить занозу. И наоборот, во время использования движущейся режущей техники перчатки надевать категорически не советую: любую перчатку при стечении обстоятельств может закрутить в механизм, и прогноз при такой ситуации откровенно плохой...»

Не стоит использовать разом все имеющиеся мази и гели!

При любых травмах (ушибах, вывихах, растяжениях) травмированную часть тела следует обездвижить, по возможности приподняв повыше. Для охлаждения лучше всего подойдут продающиеся в аптеке охлаждающие аэрозоли и гели, но если такого у вас нет, то можно вытащить из холодильника, скажем, замороженный пакет овощей.

«Советую иметь на всякий случай специальный охлаждающий компресс, который при сдавливании становится просто ледяным! – подсказывает фармацевт Елена Бебре. - Холодный компресс накладывают на 20 минут на место травмы. После этого можно использовать охлаждающий гель или гель, содержащий охлаждающие вещества, например ментол: такое средство используют каждые шесть часов в течение трех дней. Если боль от травмы сильная, можно сразу выпить таблетку, содержащую активное вещество ибупрофен, парацетамол или декскетопрофен. Помните. что такие препараты принимают непременно после еды и только в случае, если с желудком нет проблем, как и индивидуальных реакций организма. Срок приема – не более трех дней, по инструкции, а потом нужен совет фармацевта и врача».

«Добавлю, что в случае вывиха после холодного компресса травмированное место следует зафиксировать эластичной повязкой, – уточняет врач Дмитрий Омельченко. - Но только не бинтуйте конечность слишком сильно, так можно передавить сосуды и спровоцировать отек».

«Чередование холод - тепло в случае, если вы потянули мышцы или ушиблись, даст лучший эффект заживления, – подсказывает фармацевт. - Первые 24-48 часов используют охлаждающие средства, а потом можно переходить на согревающие мази. Такой подход ускоряет восстановление в разы. Но, пожалуйста, никогда не смешивайте несколько разных мазей вместе (частая ошибка – использовать все сразу, что есть в домашней аптечке). Вы можете получить раздражение и даже ожог кожи, соединив в уходе средство с диклофенаком и какую-то разогревающую мазь!»

Не испытывайте на прочность суставы и спину!

По словам доктора Дмитрия Омельченко, многие латвийцы, попав на дачу или на свой приусадебный участок, увлекаются посадками и занимаются буквально изматывающим трудом: стоят в согнувшейся позе с утра до вечера, выкашивая или копая что-то… В результате – воспаления и тот самый «прострел, когда уже сложно бывает разогнуться». Чтобы избежать приступов боли в спине, ногах и руках — прежде всего следует педантично дозировать нагрузки!

Фармацевт же говорит, что наружное локальное болеутоляющее и противовоспалительное средство, если у спины была слишком большая нагрузка, может облегчить самочувствие. Но если гель или мазь содержит активное вещество диклофенак натрия, то, намазав ею поясницу или шею, категорически нельзя подставлять это место солнцу, так как эти средства вызывают чувствительность кожи и таким образом можно получить ожог».

«Кроме того, – рекомендует Елена Бебре, - сейчас самое время пропить пищевые добавки, которые послужат подспорьем для здоровья суставов. Такие средства содержат глюкозамин, хондроитин, коллаген, витамин С и марганец (отвечает за образование нормальных костных, хрящевых и соединительных тканей ). Это поможет защитить хрящевые ткани от повреждения, задержит в них воду. Важно, чтобы это был коллаген II типа (всего существует три типа коллагена).

В аптеках по совету фармацевта можно купить профилактические препараты на растительной основе с маслом авокадо и сои, которые несколько задерживают процесс разрушения хрящевых тканей.

Есть еще такая вещь. как болеутоляющие пластыри, содержащие нестероидное противовоспалительное средство и лекарственные растения — экстракт арники, белой ивы. Их можно использовать для усталых ног и спины».

…Хирург-травматолог просит всех максимально аккуратно работать и на высоте: падение даже с небольшой высоты может привести к очень серьезным травмам. Подниматься на чердак или крышу дома надо только со страховочным поясом и только по надежно закрепленной лестнице.