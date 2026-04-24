Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Директор рижской гимназии скрутил агрессивного юношу: действия полиции вызывают вопросы...

Дата публикации: 24.04.2026
18-летний юноша устроил шум во дворе Рижской государственной 3-й гимназии — громко кричал, оскорблял учеников и игнорировал требования покинуть территорию. Ситуация быстро накалилась: молодой человек стал вести себя всё более вызывающе и агрессивно.

Директор гимназии Андрис Приекулис рассказал журналистам, что заметил на территории школы постороннего человека с явными признаками агрессии. По его словам, юноша настойчиво пытался вступать в физический контакт со школьниками и, вероятно, находился под воздействием веществ.

Когда директор потребовал покинуть территорию, в ответ последовала грубость и попытка физического контакта.

«В такой ситуации для меня главным была безопасность учеников. Поэтому пришлось ограничить действия этого человека до прибытия полиции. С помощью сотрудников и самих учеников его удалось удержать», — отметил директор.

К счастью, серьёзных травм в ходе инцидента он не получил.

Однако произошедшее, по словам Приекулиса, — тревожный сигнал. Он подчёркивает, что подобные случаи возле учебных заведений недопустимы и требуют усиленного контроля.

Директор также считает, что полицейские патрули должны появляться у школ чаще, особенно в утренние часы, когда дети приходят на занятия.

«Безопасность школы — это не вопрос компромиссов. Мы уже работаем с ответственными службами, чтобы такие ситуации больше не повторялись», — подчеркнул он.

Отметим, что в Старой Риге становится неспокойно. Как сообщал bb.lv, молодая женщина выпала из окна квартиры на четвертом этаже.

Читайте нас также:
#полиция #безопасность #агрессия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
2
0
2

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео