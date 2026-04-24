18-летний юноша устроил шум во дворе Рижской государственной 3-й гимназии — громко кричал, оскорблял учеников и игнорировал требования покинуть территорию. Ситуация быстро накалилась: молодой человек стал вести себя всё более вызывающе и агрессивно.

Директор гимназии Андрис Приекулис рассказал журналистам, что заметил на территории школы постороннего человека с явными признаками агрессии. По его словам, юноша настойчиво пытался вступать в физический контакт со школьниками и, вероятно, находился под воздействием веществ.

Когда директор потребовал покинуть территорию, в ответ последовала грубость и попытка физического контакта.

«В такой ситуации для меня главным была безопасность учеников. Поэтому пришлось ограничить действия этого человека до прибытия полиции. С помощью сотрудников и самих учеников его удалось удержать», — отметил директор.

К счастью, серьёзных травм в ходе инцидента он не получил.

Однако произошедшее, по словам Приекулиса, — тревожный сигнал. Он подчёркивает, что подобные случаи возле учебных заведений недопустимы и требуют усиленного контроля.

Директор также считает, что полицейские патрули должны появляться у школ чаще, особенно в утренние часы, когда дети приходят на занятия.

«Безопасность школы — это не вопрос компромиссов. Мы уже работаем с ответственными службами, чтобы такие ситуации больше не повторялись», — подчеркнул он.

Отметим, что в Старой Риге становится неспокойно. Как сообщал bb.lv, молодая женщина выпала из окна квартиры на четвертом этаже.