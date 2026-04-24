Ринкевич поблагодарил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Помогут ли людям материально?

Наша Латвия
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич поблагодарил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Помогут ли людям материально?
ФОТО: LETA

Сегодня Ринкевич присутствовал и выступил на мероприятии памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС в Клинической университетской больнице имени Страдиньша.

Президент сказал, что авария произошла во времена неведения, полуправды и лжи - советская система не была готова к такой трагедии, и только через несколько дней появились первые скудные новости от официальных лиц. Он напомнил, что последствия аварии, в том числе радиоактивное загрязнение, будут ощущаться в Украине и близлежащих странах еще десятилетия и столетия.

Ринкевич напомнил, что Латвия непосредственно пострадала от аварии, так как более 6 000 человек, включая медиков, инженеров, солдат и рабочих, были мобилизованы на ликвидацию последствий аварии, часто не зная, куда едут и на какой срок. По его словам, половина из этих людей не дожила до этого дня, так как различные диагнозы и болезни привели их к ранней смерти.

"Это момент, когда мы чтим память как тех, кто похоронен здесь, в Латвии, так и всех тех, кто погиб в результате аварии или умер после нее", - сказал Ринкевич.

Ринкевич поблагодарил ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и медиков, участвующих в оказании им помощи, и выразил уверенность, что правительство и парламент прислушаются к ним и решат нерешенные вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

