Президент сказал, что авария произошла во времена неведения, полуправды и лжи - советская система не была готова к такой трагедии, и только через несколько дней появились первые скудные новости от официальных лиц. Он напомнил, что последствия аварии, в том числе радиоактивное загрязнение, будут ощущаться в Украине и близлежащих странах еще десятилетия и столетия.

Ринкевич напомнил, что Латвия непосредственно пострадала от аварии, так как более 6 000 человек, включая медиков, инженеров, солдат и рабочих, были мобилизованы на ликвидацию последствий аварии, часто не зная, куда едут и на какой срок. По его словам, половина из этих людей не дожила до этого дня, так как различные диагнозы и болезни привели их к ранней смерти.

"Это момент, когда мы чтим память как тех, кто похоронен здесь, в Латвии, так и всех тех, кто погиб в результате аварии или умер после нее", - сказал Ринкевич.

Ринкевич поблагодарил ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и медиков, участвующих в оказании им помощи, и выразил уверенность, что правительство и парламент прислушаются к ним и решат нерешенные вопросы.