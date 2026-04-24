VIP-залами аэропортов, в использовании которых политические оппоненты обвиняют премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство"), хотя и в гораздо меньшей степени, пользовались также политики из оппозиционного "Объединенного списка" (ОС) и Союза зеленых и крестьян (СЗК), выяснило информационное агентство ЛЕТА.

В частности, 11 января 2023 года во время визита в Украину через Польшу сопредседатель ОС Эдвардс Смилтенс, который тогда был спикером Сейма, вместе с другими лицами, в том числе Рихардом Колсом (Национальное объединение), Раймондом Бергманисом (ОС), Андрисом Спрудсом ("Прогрессивные") и Янисом Скрастиньшем ("Новое Единство") пользовался VIP-услугами аэропорта. Стоимость составила 700 польских злотых на человека, что в общей сложности составляет 12 915 злотых или около 3042 евро без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Смилтенс объяснил журналистам, что использование VIP-зала для поездки в Украину было обусловлено соображениями безопасности и логистики. Он отметил, что перемещение большой делегации, включая охрану и специальные подразделения безопасности, полностью экипированные и с оружием, объективно требует более быстрого и контролируемого перемещения в аэропортах.

Смилтенс также подчеркнул, что использование VIP-услуг - это не вопрос удобства, а продуманное исключение, уместное только в особых обстоятельствах, и что такие решения принимаются в сотрудничестве со службами протокола и безопасности.

К слову, вспомним, что это тот самый Смилтенс, который бегал у памятника Свободы и пожимал всем руки во время чествования сборной Латвии по хоккею... Получается, что возле Памятника Свободы в Латвии - безопасно, а в аэропорту Польши - это уже угроза?

И это понятно, что от наших слуг народа еще не все:

В январе 2024 года спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) воспользовалась VIP-залом вместе с тремя сопровождающими лицами во время визита в Украину через Польшу.

Плата составила 800 злотых с человека в каждую сторону, а общие расходы составили 8671,5 злотых, или около 2042 евро без учета НДС.

Советник Миерини Паула Салминя рассказала, что в соответствии с латвийским законодательством президент Латвии, спикер Сейма и премьер-министр являются охраняемыми лицами.

Это означает, что во время зарубежных визитов высших должностных лиц страны сопровождают один или несколько сотрудников службы безопасности, часто с оружием или другим специальным оборудованием, что требует специальных разрешений и проверок в аэропортах. Как указали в Государственной канцелярии, эти проверки осуществляются в зоне VIP-обслуживания аэропортов.

Салминя добавила, что визит в Украину в январе 2024 года был последним, когда использовалась VIP-зона в польском аэропорту. В настоящее время командировки в Украину организуются автомобильным транспортом.

ЛЕТА также располагает информацией о том, что бывший премьер-министр Марис Кучинскис (ОС), в то время представлявший СЗК, в 2018 году пользовался VIP-залами в нескольких европейских аэропортах. В то время VIP-услуги в аэропорту Цюриха стоили в общей сложности 814,73 евро за прилет и вылет, в аэропорту Вены - 1 612,98 евро и 960 евро за два отдельных посещения, а в аэропорту Парижа - 191,72 евро.

Вероятно, что этот список слуг народа Латвии можно будет продолжать чуть очень долго...