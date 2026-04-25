Каждый пятый готов рисковать и покупать рецептурные лекарства вне аптек 2 332

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каждый пятый готов рисковать и покупать рецептурные лекарства вне аптек
ФОТО: LETA

Каждый пятый житель Латвии был бы готов приобретать рецептурные лекарства в социальных сетях или на интернет-торговых платформах, а также на форумах, если там их можно было бы купить дешевле, свидетельствуют результаты опроса Латвийской организации верификации лекарств (ЛОВЛ) и исследовательского центра SKDS, проведённого в январе этого года, пишет ЛЕТА.

В ЛОВЛ отмечают, что 19% респондентов покупали бы рецептурные медикаменты на интернет-сайтах, если нужные лекарства там стоили бы меньше, чем в зарегистрированной и лицензированной аптеке в Латвии.

Одновременно опрос показывает, что 28% жителей использовали бы рецептурные лекарства, рекомендованные и переданные соседями, друзьями или коллегами, а почти 15% рассмотрели бы возможность их покупки, если бы это посоветовал знакомый человек, в том числе лидер мнений, не являющийся медиком.

Председатель правления ЛОВЛ Инесе Эрдмане указывает, что такие результаты свидетельствуют о существенном недостатке информированности общества и критического мышления, поскольку приобретение и использование лекарств неизвестного происхождения может привести к серьёзным проблемам со здоровьем и финансовым потерям. Она подчёркивает, что применение рецептурных медикаментов допустимо только после обследования врача и назначения лечения, подходящего конкретному пациенту.

В ЛОВЛ напоминают, что в Латвии рецептурные лекарства жители могут приобретать только очно в лицензированных аптеках, предъявив выписанный врачом рецепт или электронный рецепт. В организации поясняют, что единственным безопасным местом покупки рецептурных лекарств является лицензированная аптека, поскольку только легальная цепочка поставок гарантирует подлинность препаратов. Каждая упаковка рецептурного медикамента маркируется уникальным кодом, который фармацевт перед выдачей проверяет в латвийской системе верификации лекарств.

Опрос ЛОВЛ в сотрудничестве с SKDS был проведён в начале этого года в интернете по всей Латвии. В нём приняли участие 1005 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.

#медицина #Латвия #безопасность #фармацевтика #здоровье #лекарства #опрос
