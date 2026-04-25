Латвия вырвалась вперед. Но это не то, чего мы ждали 1 745

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия вырвалась вперед. Но это не то, чего мы ждали

Эксперт оценил очередные "достижения" нашей страны в экономике и финансах.

Нельзя сказать, что наша страна всюду отстает от Литвы и Эстонии. Например, по двум показателям мы их опережаем. Правда, это тот случай, когда мы лучше отставали...

"В эти дни Eurostat собрал основные финансовые данные по странам Европы в 2025 году. Сравнения между странами Балтии показывают, что Латвия (% к ВВП) имеет наибольший объем госдолга и дефицит бюджета. Понятно, что в последние годы приходилось увеличивать расходы на оборону, и это сказывается на общем финансовом состоянии. Но и общие расходы бюджета Латвии (% к ВВП), в том числе расходы фонда заработной платы в правительственных учреждениях выше, чем в Литве и Эстонии. И по ряду показателей разница между Латвией и соседними странами появилась именно за последние 5 лет", - с грустью констатирует эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис.

Объем госдолга у Латвии по отношению к ВВП достиг 46,9%, у Литвы - 39,5%, а у Эстонии - 24,1%.

#Эстония #Литва #финансы #Латвия #оборона #экономика #госдолг
Автор - Абик Элкин
