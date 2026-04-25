Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чудо в прямом эфире: у латвийского филина вылупился птенец 2 535

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
ФОТО: Youtube

В одной из латвийских онлайн-трансляций из гнезда филина произошло долгожданное событие — вылупился первый птенец.

Речь идет о гнезде филина (Bubo bubo), за которым можно наблюдать в прямом эфире благодаря проекту Латвийского фонда природы. Камера установлена в лесу на территории «Rīgas meži», где эти редкие и осторожные птицы гнездятся в естественной среде.

Птенец первые дни жизни проводит под присмотром самки. На кадрах видно, как взрослый филин внимательно охраняет потомство и укрывает его от холода.

Филины в Латвии гнездятся сравнительно редко — по оценкам орнитологов, в стране насчитывается от нескольких десятков до чуть более сотни взрослых особей.

Онлайн-трансляции из гнезд птиц уже много лет привлекают внимание зрителей: ежегодно их смотрят миллионы людей по всему миру.

Теперь зрители смогут наблюдать, как птенец растет — в ближайшие недели он будет быстро набирать вес и постепенно покрываться перьями, прежде чем впервые покинет гнездо.

Латвийский фонд природы — крупнейшая природоохранная неправительственная организация Латвии, миссия которой заключается в сохранении и восстановлении биологического разнообразия страны. Для этого фонд занимается практической охраной природы, а также просвещением общества о значении биоразнообразия. С 2012 года фонд обеспечивает прямые трансляции из гнезд охраняемых птиц в Латвии.

Читайте нас также:
#Латвия #природа #птицы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео