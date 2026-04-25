В одной из латвийских онлайн-трансляций из гнезда филина произошло долгожданное событие — вылупился первый птенец.

Речь идет о гнезде филина (Bubo bubo), за которым можно наблюдать в прямом эфире благодаря проекту Латвийского фонда природы. Камера установлена в лесу на территории «Rīgas meži», где эти редкие и осторожные птицы гнездятся в естественной среде.

Птенец первые дни жизни проводит под присмотром самки. На кадрах видно, как взрослый филин внимательно охраняет потомство и укрывает его от холода.

Филины в Латвии гнездятся сравнительно редко — по оценкам орнитологов, в стране насчитывается от нескольких десятков до чуть более сотни взрослых особей.

Онлайн-трансляции из гнезд птиц уже много лет привлекают внимание зрителей: ежегодно их смотрят миллионы людей по всему миру.

Теперь зрители смогут наблюдать, как птенец растет — в ближайшие недели он будет быстро набирать вес и постепенно покрываться перьями, прежде чем впервые покинет гнездо.

Латвийский фонд природы — крупнейшая природоохранная неправительственная организация Латвии, миссия которой заключается в сохранении и восстановлении биологического разнообразия страны. Для этого фонд занимается практической охраной природы, а также просвещением общества о значении биоразнообразия. С 2012 года фонд обеспечивает прямые трансляции из гнезд охраняемых птиц в Латвии.