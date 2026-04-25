Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зундский канал очистят от исторического загрязнения 0 440

Наша Латвия
Дата публикации: 25.04.2026
LETA
Изображение к статье: Зундский канал очистят от исторического загрязнения
ФОТО: LETA

Во время Большого субботника Зундский канал в Риге планируется очистить от исторического загрязнения, сообщили агентству ЛЕТА в обществе "Vesela jūra".

Очистку канала организует общество "Vesela jūra" в сотрудничестве с обществом микрорайона Кипсала. Организаторы намерены освободить рижские водоемы от исторического загрязнения и призывают сертифицированных дайверов принять участие в субботнике, чтобы общими силами расчистить дно канала от копившегося десятилетиями мусора.

Зундский канал - историческая водная артерия Даугавы, которая со временем стала "свалкой" для различного вида отходов: от бытовых предметов до опасного металлолома и так называемых сетей-призраков, которые особенно опасны для рыб и птиц, а также распадаются на микропластик, попадающий затем в Балтийское море.

"Отходы, которые попадают в канал, не только портят пейзаж, но и медленно отравляют воду и угрожают местной экосистеме. У нас как у дайверов есть уникальные навыки для доступа к местам, которые недоступны обычному участнику субботника. Каждый поднятый со дна предмет станет вкладом в здоровье нашего города и Балтийского моря", - подчеркивает представитель общества "Vesela jūra" Валтерс Прейманис.

Читайте нас также:
#экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео