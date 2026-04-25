Во время Большого субботника Зундский канал в Риге планируется очистить от исторического загрязнения, сообщили агентству ЛЕТА в обществе "Vesela jūra".

Очистку канала организует общество "Vesela jūra" в сотрудничестве с обществом микрорайона Кипсала. Организаторы намерены освободить рижские водоемы от исторического загрязнения и призывают сертифицированных дайверов принять участие в субботнике, чтобы общими силами расчистить дно канала от копившегося десятилетиями мусора.

Зундский канал - историческая водная артерия Даугавы, которая со временем стала "свалкой" для различного вида отходов: от бытовых предметов до опасного металлолома и так называемых сетей-призраков, которые особенно опасны для рыб и птиц, а также распадаются на микропластик, попадающий затем в Балтийское море.

"Отходы, которые попадают в канал, не только портят пейзаж, но и медленно отравляют воду и угрожают местной экосистеме. У нас как у дайверов есть уникальные навыки для доступа к местам, которые недоступны обычному участнику субботника. Каждый поднятый со дна предмет станет вкладом в здоровье нашего города и Балтийского моря", - подчеркивает представитель общества "Vesela jūra" Валтерс Прейманис.