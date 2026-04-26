С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

В понедельник погода станет более солнечной, но сохранятся порывы северного, северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Местами ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха будет ниже +10 градусов.

В середине следующей недели сохранится холодная погода, ожидается кратковременный дождь, возможен снег и град. В начале мая прогнозируется постепенное повышение температуры, но по ночам столбики термометров местами еще могут опускаться ниже нуля.

В воскресенье во время бури сильный ветер может ломать деревья, повреждать крыши и причинять другие разрушения. Самые разрушительные порывы ветра прогнозируются в Курземе, Земгале и на западе Видземе.