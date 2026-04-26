Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Буря с дождем, снег и град - на Латвию идет стихия 1 1064

Наша Латвия
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Буря с дождем, снег и град - на Латвию идет стихия

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

В понедельник погода станет более солнечной, но сохранятся порывы северного, северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Местами ожидаются кратковременные осадки, температура воздуха будет ниже +10 градусов.

В середине следующей недели сохранится холодная погода, ожидается кратковременный дождь, возможен снег и град. В начале мая прогнозируется постепенное повышение температуры, но по ночам столбики термометров местами еще могут опускаться ниже нуля.

В воскресенье во время бури сильный ветер может ломать деревья, повреждать крыши и причинять другие разрушения. Самые разрушительные порывы ветра прогнозируются в Курземе, Земгале и на западе Видземе.

Читайте нас также:
#климат #погода #ветер #буря #Латвия #снег #холод #дождь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
1
1

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео