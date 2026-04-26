На что же они живут? 0 896

Наша Латвия
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: На что же они живут?

Экономисты Банка Латвии проанализировали доходы получателей ипотечных кредитов. Появились вопросы...

Портал Банка Латвии makroekonomika.lv недавно представил аналитический доклад экономистов Банка Латвии, посвященный "кредитной нагрузки на домохозяйства". Основываясь на имеющиеся базы данных доходов кредитополучателей, аналитики сделали интересные выводы.

Официальные доходы части заемщиков маловероятны для объема кредита и процентной ставки: например, 2.3% от объема новых жилищных кредитов выдано заемщикам, нетто-доходы которых вместе с доходами созаемщиков и поручителей не превышают 500 евро в месяц. В общем остатке жилищных кредитов банковского сектора таких кредитов почти вдвое больше — 4.3%. Такой рост удельного веса можно объяснить несколькими причинами, в том числе тем, что лицо получает доходы, которые не включаются в включенные в анализ данные о доходах (например, от работы по найму в другой стране Европейского союза (ЕС), от деятельности в режиме налога с микропредприятий или от отдельных пособий), или заемщики в последующие годы после принятия кредитных обязательств, возможно, снижают уровень декларированных доходов (возвращаются в теневую экономику). Больше всего заемщиков с маловероятно низкими доходами приходится на кредиты, выданные до конца 2007 года.

В предоставленной СГД информации нет никаких данных о доходах 11.6% всех имеющихся в 2024 году получателей жилищных кредитов, а также их созаемщиков и поручителей. Только 17.1% из них - лица старше 65 лет (48% лиц этой возрастной группы являются заемщиками, а 52% — поручителями). Еще у 0.4% лиц доходы... равны нулю!

"Не хватает данных о доходах части новых получателей жилищных кредитов, или их доходы не соответствуют объему кредита и процентной ставке. Учитывая требования, установленные правилами управления кредитным риском и практику банков оценивать доходы заемщика до взятия жилищного кредита, такой результат, скорее всего, объясняется недостатками данных о доходах. В том числе среди заемщиков с маловероятно низкими доходами могут быть такие лица, которые подали или дополнили годовую декларацию о доходах после направления данных в Банк Латвии, или же доходы этих заемщиков являются источниками, не полноценно отраженными в предоставленных Банку Латвии данных, например, они получены в другой стране ЕС или от деятельности в режиме налога с микропредприятий. Чтобы уменьшить этот недочет, Банк Латвии предложил поправки к договору о сотрудничестве с СГД, чтобы получить данные и о позднее поданных или актуализированных декларациях о годовых доходах. У части получателей жилищного кредита доходы становятся маловероятно низкими в последующие годы после получения жилищного кредита. Данные о доходах всех действующих заемщиков жилья в крупнейших банках показывают, что после получения кредита существенно увеличивается как доля заемщиков с не соответствующими объему кредита и процентной ставке (маловероятно низкими) доходами, так и доля заемщиков без данных об их доходах. Этот результат тоже хотя бы частично можно объяснить несовершенством данных. Но с учетом роста доли значимых заемщиков с маловероятно низкими доходами и заемщиков без доходов в текущем кредитном портфеле нельзя исключать возможность того, что заемщики в последующие годы после принятия кредитных обязательств трудоустроены в теневую экономику или начинают нелегальную занятость", - констатировали экономисты Банка Латвии.

Все это, конечно, интересно и только подтверждает предположение о том, что значительная часть латвийцев или работает нелегально, или финансирует ипотеку из прошлых накоплений, или работает за границей. Но для кредиторов самое главное, чтобы... должники платили.

#банк Латвии #финансы #теневая экономика #кредиты #доходы #экономика
Эдуард Эльдаров
