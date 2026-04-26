В качестве, депутата Сейма экс-министр сообщений Латвии Бришкенс получил в прошлом году 68 120 евро, следует из декларации должностного лица.

Дополнительно к этому, только в прошлом году, как министру сообщений до 27 февраля прошлого года ему было начислено 27 323 евро, а также выплачено от Государственного агентства социального страхования Латвии 18 879 евро. И это еще не все: в графе другие доходы за прошлый у Бришкенса значится сумма в 4800 евро.

В декларации также фигурируют безналичные накопления в размере 88 332 евро и 2077 шведских крон.

В собственности Бришкенса - две квартиры в Риги и земля с постройкой в Царникавской волости.